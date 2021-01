Mattino 5, bomba su Can Yaman: “Fan ricercate dalle forze dell’ordine”

A Mattino 5 è stata lanciata la bomba sulle fan di Can Yaman. Le donne sarebbero ricercate dalle forze dell’ordine a causa di ciò che è successo qualche giorno fa per le strade di Roma.

Mattino 5 non smette mai di aggiornare i suoi fedeli telespettatori con i maggiori avvenimenti riguardanti l’attualità e la cronaca rosa e tra questi non poteva mancare il resoconto di quanto successo qualche giorno fa per le strade di Roma. Come i più informati sapranno bene, Can Yaman si trovava nella capitale per girare lo spot di una nota marca di pasta insieme a Claudia Gerini. Le sue fan hanno scoperto l’albergo presso cui alloggiava e hanno scelto di recarsi lì nella speranza di incontrarlo.

La fortuna, o sfortuna dipende dai punti di vista, ha voluto che lui riuscisse ad ascoltare il loro richiamo ed è sceso per salutarle. Da questo semplice gesto è nato un vero e proprio assembramento, tant’è che sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto una multa salatissima al bell’attore.

Ora però Federica Panicucci ha dato un importante aggiornamento su quell’episodio ai suoi fedeli telespettatori, informandoli che nei guai non ci è finito soltanto l’attore ma anche tutte le sue fan che erano presente in quel momento in quanto sono ricercate dalle forze dell’ordine.

Fan di Can Yaman ricercate per l’assembramento a Roma: il gossip a Mattino 5

Le fan di Can Yaman, come detto durante lo spazio a loro dedicato durante l’ultima diretta di Mattino Cinque, sono state tutte immortalate all’interno dei video della sicurezza. I loro volti sarebbero ben visibili, tant’è che le forze dell’ordine sono a lavoro per scoprire le loro generalità e presentargli il conto.

Il bell’attore turco, che sembrerebbe aver trovato l’amore al fianco di Diletta Leotta, non sarebbe dunque l’unico a pagare le conseguenze di quel folle gesto, che ha messo in pericolo la sicurezza di tutti i presenti a causa della pandemia attualmente in corso. Ovviamente in tempi assolutamente normali quest’episodio sarebbe stato semplicemente un bagno di folla e le ammiratrici dell’attore non avrebbero fatto nulla di male, ma in nella situazione attuale in cui ci troviamo si è dimostrato un atto di irresponsabilità.

Probabilmente Federica Panicucci su Can Yaman a Mattino Cinque avrebbe voluto annunciare al suo pubblico una notizia decisamente più serena, ma purtroppo così non è stato. Anche se ci ha tenuto a precisare che lo staff del bell’attore turco avrebbe provato per quanto possibile ad impedire che un tale episodio si potesse realizzare, ma purtroppo non ci sono riusciti.

Maxi assembramento choc per #CanYaman: folla di fan e selfie per l’attore. In diretta dall’Hotel dove alloggiava la star a Roma#Mattino5 pic.twitter.com/W0R3iBM5LY — Mattino5 (@mattino5) January 13, 2021

Almeno per il momento, è bene precisare, non è arrivato alcun commento da parte dell’attore che non ha ancora rivelato cosa ne pensa di questo episodio che lo ha visto protagonista negli scorsi giorni per le strade della capitale. Lo farà mai? Probabilmente no, ma è giusto precisare che ha pagato per ciò che è successo.