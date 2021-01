Diletta Leotta e Can Yaman nello stesso hotel a Roma. Una coppia inediti. Sui social boom di commenti e di chiacchere riguardo la presunta love story. Sarà vero?

Secondo alcune indiscrezioni, Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero fidanzati. I due, sarebbero stati avvistati nello stesso hotel nella Capitale mentre si baciavano appassionatamente.

Inoltre, a rendere ancora più bollente il gossip e aggiungere legna alla miccia anche la speaker di RDS e professoressa di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli, che durante la messa in onda del suo programma radiofonico avrebbe rincarato la dose sulla presunta relazione d’amore.

Il presunto flirt tra la conduttrice sportiva e radiofonica e il noto attore di Daydreamer non sarebbero confermati al 100% eppure i segnali sono tanti. Pare difatti che tra i due sia nata la passione e che si stiano frequentando. I diretti interessati per ora non si pronunciano, ma la conduttrice sportiva alimenta le chiacchiere postando una foto nella camera d’albergo con in mano un mazzo di fiori: un pensiero romantico da parte dell’attore turco? Vediamo qualcosa in più.

Diletta Leotta e Can Yaman nello stesso hotel a Roma: caccia al gossip

Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto da una camera di Hotel con un mazzo di fiori in mano aggiungendo: “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso” 💐 da qui subito sono partiti i gossip e le supposizioni tanto che i fan della conduttrice hanno commentato con: “Pensavo che Can avesse un gusto più raffinato”.

La Leotta è single da quando è finita la sua storia con Daniele Scardina. Yaman, bel tenebroso della tv e protagonista della serie “DayDreamer“, a “Verissimo” aveva raccontato di non avere una compagna, precisando anche: “Non mi dispiacerebbe avere una relazione. Amare per me è importante”. I due per ora non si esprimono e lasciano che il gossip faccia il suo corso, anche se secondo Chi, che ai due regala la cover del giornale, i due stanno assolutamente insieme pubblicando foto di un presunto incontro con tanto di abbracci e baci.