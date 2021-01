Stefano De Martino prima di Stasera tutto è possibile fa una confessione su Maradona

Stefano De Martino durante un’intervista rilasciata a Tv Mia, in occasione del lancio della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, ha fatto un’inedita confessione su Maradona.

Stefano De Martino ne ha fatta di strada da quando aveva provato a farsi strada nel mondo della danza durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove riuscì a farsi strada tra tantissimi ragazzi che si erano presentati nella scuola più famosa d’Italia con lo stesso medesimo obiettivo. Ora Stefano è uno degli showman, visto che ha è riuscito a dimostrare di avere numerosi talenti oltre a quello di essere un buon danzatore, più famosi e apprezzati del piccolo schermo degli italiani.

Tant’è che la Rai ha scelto di confermarlo nuovamente alla conduzione della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, lo show che vedeva Amadeus nel ruolo di padrone di casa ma che ha dovuto abbandonare a causa del suo impegno con il Festival di Sanremo, che tornerà questa sera sul piccolo schermo degli italiani. Per l’occasione il conduttore, che di recente è tornato a parlare di Belen Rodriguez, ha rilasciato una nuova intervista a Tv Mia dove, oltre a parlare del programma, ha raccontato un’inedita confessione su Maradona, il grande campione che ci ha lasciato nelle scorse settimane.

“Ho avuto l’onore di poterlo conoscere. Ricordo che era il 2017 ed ero nel cast, come ballerino professionista, di Amici” ha esordito Stefano. “Lui era stato chiamato da Maria De Filippi come ospite d’onore di un appuntamento di quell’edizione e lei mi ha presentato dicendo che ero un ragazzo napoletano. Diego mi ha guardato e mi ha sorriso” ha proseguito De Martino. “Abbiamo fatto anche una gara. Io ed un altro ballerino dovevamo parere i suoi colpi di pallone e vi dirò, con mia grande sorpresa, ne parato uno!” ha raccontato con una punta di orgoglio. “Posso dire nella mia vita di essere riuscito a parare un rigore di Maradona” ha concluso.

Stefano De Martino ha fatto un’inedita confessione su Maradona, ricordando un episodio accaduto qualche anno fa sul piccolo schermo degli italiani, per poi rivelare in anteprima tutte le novità della nuova edizione di Step.

Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino annuncia le novità di quest’edizione

Stasera tutto è possibile è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Anche se Stefano De Martino ha dovuto affrontare non poche difficoltà, in quanto per la prima volta, durante il corso di questo programma, ha dovuto fare i conti con l’assenza del pubblico. Un elemento essenziale per uno show del genere, visto che si basa sullo strappare un sorriso a chi assiste il tutto, ma nonostante ciò si va in scena, portando un po’ di leggerezza nelle case degli italiani.

“Quest’anno ci saremo di nuovo io, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo come la scorsa edizione” ha esordito Stefano, che di recente ha fatto una confessione intima sul suo passato. “Ma oltre a noi ci saranno anche new entry all’interno del programma” ha annunciato. “Ci saranno anche Elettra Lamborghini e Madalina Ghenea“ ha svelato, ricordando qual è l’arma segreta che gli permette di realizzare un programma di successo.

“Il nostro asso nella manica è la spontaneità” ha rivelato. “Mentre registriamo noi ci divertiamo e cosa più importante è che anche il pubblico si diverte insieme a noi” ha concluso, invitando i telespettatori a non perdere questa nuova edizione del programma, che promette grosse risate.

Il countdown è iniziato. ⏳🤩 Pronti ad entrare in un mondo fatto di spensieratezza e allegria? Vi aspettiamo domani sera per la prima puntata di #staseraètuttopossibile con @ste_demartino e tantissimi ospiti. ✨🎉 Ore 21.20 #Rai2 e in streaming su #Raiplay 💥 @STEPrai pic.twitter.com/377UUgeNjr — Rai2 (@RaiDue) January 11, 2021

Stefano De Martino prima di Stasera tutto è possibile ha fatto un’inedita confidenza su Maradona per poi ricordare al pubblico tutte le novità previste per questa sera. Lo show riuscirà a ripetere il successo conquistato durante la precedenza edizione? Sicuramente sì.