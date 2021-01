Damiano Carrara dopo mesi di misteri e di informazioni a metà ha deciso finalmente di presentare la fidanzata. Bionda e bellissima ma i fan hanno qualcosa da ridire…

Missione riuscita. Damiano Carrara finalmente ha mostrato sui suoi social la fidanzata. Dopo mesi di mistero e le foto di Natale in cui la ragazza è leggermente girata. Finalmente nella giornata di ieri, lo chef, pasticcere e conduttore televisivo ha pubblicato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Capelli lunghi e biondi, occhi scuri, fisico prorompente e sorriso smaliante.

Nella foto Damiano scrive: “Buona serata”, mostrando anche lui uno splendido sorriso. Damiano è sicuramente uno dei volti più amati del momento, proprio in virtù del suo fascino, che mescola professionalità e sex appeal. Tuttavia i fan non sembrerebbero pienamente convinti e soddisfatti. C’è un piccolo “ma…”, ovvero manca ancora qualcosa. Ma cosa ha creato confusione e delusione nei fan dello chef più amato d’Italia?

Damiano Carrara mostra la fidanzata sui social

Damiano Carrara, 35 anni volto noto di Real Time e la fidanzata in macchina ridono molto. Un po’ meno i fan del noto conduttore televisivo e chef italiano. Il motivo?

La ragazza non sembrerebbe essere mai taggata nelle foto del pasticcere motivo per cui, è scoppiata l’indignazione generale e la grande delusione.” Allora è proprio vero che il 2021 è un altro anno pessimo 😢”, scherza una fan, ricevendo in risposta quasi mille like da parte delle sostenitrici del cuoco. “A sto punto taggala”, recrimina un’altra donna. E ancora: “Il mio cuore si è appena distrutto”. Tanti auguri alla nuova coppia invece da parte di Flavio Montrucchio, anch’esso volto in ascesa su Real Time al timone di programmi di cucina e d’amore come Primo Appuntamento e Bake Off.

E’ partito il toto nome e chissà se 1.2 milioni di follower dello chef riusciranno a risolvere il grande mistero.