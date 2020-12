Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: i fan si complimentano, lui spiazza

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini debuttano stasera alla conduzione del programma “Junior Bake Off Italia”. I fan si complimentano sul web, ma lui spiazza tutti. Scopriamo insieme perché.

Stasera la coppia nella vita sarà anche una coppia nello schermo: Flavio Mastrocchi e Alessia Mancini saranno i conduttori della nuova edizione di “Junior Bake Off Italia”. Tornando così alla ribalta nel piccolo schermo, ci eravamo infatti domandati poco tempo fa che fine avesse fatto Alessia Mancini, adesso lo sappiamo. L’ex velina è pronta ad intraprendere un nuovo viaggio televisivo insieme al marito.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, marito e moglie da 17 anni, insieme da qualche anno in più, al tempo una delle coppie più fotografate della tv e più amate. Ricordiamo tutti quando durante l’esperienza di Alessia all’Isola dei Famosi nel 2018, Flavio è sbarcato ad Honduras per dichiarare il suo amore eterno alla moglie. Genitori di Mya e Orlando (12 e 5 anni), hanno mosso i primi passi lei da giovanissima velina. Lui, uscito dal Grande Fratello e subito lanciato nella sua carriera da attore.

Due ragazzi che hanno sempre mosso i loro passi in televisione e che sono cresciuti tra conduzioni, fiction e palcoscenico. Ma mai insieme. Quasi come regola di vita. Fino a oggi: dall’11 dicembre saranno per la prima volta l’una accanto all’altro alla guida di “Junior Bake Off Italia”, la gara tra piccoli aspiranti pasticceri, in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay.

Tanti i commenti dei loro fan in subbuglio per l’appuntamento di questa sera, tra commenti positivi, complimenti e congratulazioni. Ma la risposta di Flavio ai tanti commenti ha spiazzato tutti.

Il commento di Flavio a un fan è spiazzante

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono pronti a intraprendere questo nuovo percorso insieme a “Junior Bake Off Italia”.

Proprio poche ore fa, Flavio aveva pubblicato sul suo profilo social questa foto che lo ritrae insieme agli altri acclamati e amati giudici del noto programma televisivo, Ernst Knam e Damiano Carrara. Foto correlata dalla descrizione: “Ci vediamo stasera alle 21.20 su #RealTime con #JuniorBakeOff!! Qui tutto pronto a voi la linea!!!”, parole di entusiasmo e trepida attesa per il nuovo conduttore. Ma c’è un commento che ha destato l’attenzione di tutti.

Un fan di cui copriamo il nome per rispetto della privacy ha scritto: “La coppia giusta” affiancato da innumerevoli emoji. Talché il conduttore ha risposto con un semplice e stroncante : “Grazie”.

Sarà sicuramente l’ansia e la pressione per questa nuova avventura che avrà prosciugato le parole dalla bocca di Flavio Montrucchio? Intanto, in attesa della prima puntata di stasera non possiamo che augurare al duo nella vita e nel lavoro un grande in bocca al lupo.