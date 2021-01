Giulia Valentina ha portato i Sushi Cat in Italia: ma che cosa sono?

Giulia Valentina ha lanciato i sushi cat in Italia, ma che cosa sono? Sono oggetti, cibo da mangiare o cibo per gatti? Scopriamo insieme che cos’è di preciso questo trend che sta facendo impazzire i fan dell’influencer.

Giulia Valentina è una delle influencer più famose della rete. Il motivo del suo successo non è così difficile da intuire, visto che Giulia, a differenza delle sue colleghe, si preoccupa di fornire ai suoi fedeli sostenitori contenuti curiosi e soprattutto di qualità. Senza essere uno dei tanti cloni che si trovano in giro per il web.

L’influencer, nelle scorse ore, ha voluto condividere un episodio piuttosto bizzarro con i suoi followers, in quanto ha scoperto che numerosi portali scrivono articoli clickbait a lei dedicati, facendo credere ai lettori che chissà quale contenuto a luci rosse possono trovare sul suo conto, quando in realtà sono foto normalissime. Giulia ha lanciato, in maniera ironica, o forse no, un appello a tutti questi portali, invitandoli a scrivere articoli, se vogliono su questa falsa riga, ma che siano più interessanti rispetto a far credere di poter vedere qualche parte del suo corpo, fornendo anche degli esempi sui pezzi da scrivere.

“Come fa Giulia ad avere i capelli così lisci?” ha suggerito per il primo pezzo. “Giulia porta i sushi cats in Italia!” ha poi aggiunto ed è proprio su questo ultimo spunto che vorremmo focalizzarci. In quanto incuriositi dal tema, abbiamo scelto di cercare in rete cosa fossero i sushi cats, saziando questa nostra curiosità e accontentando, si fa per dire, anche l’influencer stessa.

Giulia Valentina ha lanciato in Italia i sushi cats, ma che cosa sono?

I Sushi cat: cosa ci ha fatto scoprire Giulia Valentina

I sushi cat, non ci vuole di certo un genio per capirlo, visto che il nome suggerisce tutto, sono dei graziosi gattini poggiati su un comodo letto di riso. Di questi adorabili micini è possibile trovare numerosi gadget a riguardo, dai portachiavi ai peluche, ma anche meme nel vasto mondo della rete. Addirittura un libro!

Tant’è che Giulia Valentina, da qualche giorno, ha scelto di leggerlo ai suoi fedeli sostenitori su Instagram, mostrandogli anche le pagine del manoscritto, che è composto anche da tenerissime foto che mostrano i sushi cat. Vediamo insieme cosa riporta la trama del libro che ha acquistato l’influencer, dal titolo: “Once Upon a Sushi Cat: Mystery and the Magic”.

“Se sei nuovo nel meraviglioso mondo dei sushi cats, siamo felici di presentarti ufficialmente queste creature magiche. I sushi cats sono una forma di vita insolita composta da un gatto sopra una porzione di riso sushi. Ma non fare errori perché questi gatti sushi non sono da mangiare. Secondo la storia, la storia dei sushi cats non è altro che la storia dell’umanità stessa e sono noti per influenzare gli esseri umani dall’inizio dei tempi”.

Giulia Valentina, con poche stories, non solo ha difeso il genere femminile, ma ci anche fatto scoprire qualcosa di cui non potremmo più fare a meno.