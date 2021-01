Batosta per Can Yaman: multa salatissima per incontrare i fan in Italia

Can Yaman, protagonista di DayDreamer, è stato multato in Italia per aver incontrato i suoi fan, senza badare alle attuali norme di sicurezza previste dal dpcm: ecco quanto dovrà pagare.

Can Yaman, senza alcun dubbio, è uno dei personaggi più amato dal pubblico italiano. Tant’è che ha reso le fiction a cui ha preso parte, quelle trasmesse nel bel paese, un vero e proprio successo, tanto da farlo notare da numerosi produttori e addetti ai lavori affinché prenda parte a progetti dedicati apposta per il pubblico che da qui lo ha reso una vera e propria star.

Non mancano, oltre alle proposte cinematografiche, anche la realizzazione di numerosi spot. Come quello che stava girando nelle scorse ore a Roma per una nota marca di pasta. Il bell’attore turco, che sarà tra gli ospiti di C’è posta per te, infatti, girerà questo spot in compagnia di Claudia Gerini, una delle più brave attrici italiane, ma purtroppo per lui non sono soltanto tutte gioie in quanto proprio durante la giornata di ieri ha ricevuto una multa salatissima. Il motivo?

Can si trovava presso l’albergo Eden di Roma quando ha sentito delle fan che lo chiamavano. Per questo motivo ha pensato di raggiungerle, visto che erano arrivate lì apposta per lui. Una volta raggiunto il gruppo di fan, però, si è creata una vera e propria folla attorno a lui. Folla che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno deciso di sanzionarlo per non aver rispettato le norme anti covid, in quanto non c’era nessun distanziamento tra lui e le sue fan e nemmeno le mascherine.

Can Yaman è stato multato per aver incontrato le sue fan e per non aver rispettato il distanziamento social, ma a quanto ammonta la cifra che il bell’attore dovrà sborsare?

Can Yaman non rispetta le norme e viene multato: quanto dovrà pagare

Can Yaman non ha rispettato le norme anti covid e per questo motivo ha dovuto fare i conti con la giustizia, ma a quanto ammonta la multa che dovrà pagare?

Il protagonista di Daydreamer, le ali di un sogno, dovrà pagare ben 400 euro per non aver rispettato il distanziamento social e sul web ovviamente le polemiche non sono affatto mancate. C’è chi sostiene la scelta delle forze dell’ordine perché la legge è uguale per tutti e in una situazione delicata come quella che il mondo intero sta vivendo ritiene non fosse propriamente il caso di scambiare baci e abbracci con i fan, mentre c’è chi difende a spada tratta il bell’attore turco, che ha stupito tutti con un annuncio, affermando che non ha fatto assolutamente nulla di male se non ringraziare chi da sempre lo sostiene.

Come riportato da Fanpage, però, lo staff dell’attore e i lavoratori dell’albergano avrebbero affermato che si erano accordati per non far entrare l’attore dall’ingresso principale, proprio per evitare l’assembramento da parte dei fan, ma che lui non appena abbia sentito le loro voci non ha resistito al loro richiamo correndo subito tra le loro braccia, creando una vera e propria folla intorno a lui.

Scelta sicuramente che lo fa onore, in parte, mostrandolo come un ragazzo che nonostante il successo non si è montato la testa, ma al quanto discutibile perché vista la delicata situazione che il mondo intero sta vivendo poteva essere evitata per la salute e il bene di tutti quanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman è stato multato a Roma e le polemiche non sono affatto mancate, visto che sul web non si fa che parlare d’altro e c’è, come anticipato, chi sostiene che sia giusta la cifra da pagare per aver vietato le norme e chi invece sostiene che siano troppo rigide e che lui non abbia fatto nulla di male, se non strappare un sorriso alle fan.