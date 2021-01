Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello e madre dei suoi figli, Anita e Nicola. Lui le disse: “Sarai la madre dei miei figli”.

Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello, ma è soprattutto una donna che è riuscita a costruirsi una brillante carriera senza trascurare la famiglia. Mamma di Anita e Nicola, ha sposato Beppe Fiorello nel 2010 dopo una lunga convivenza.

In questi giorni, i riflettori sono puntati su Beppe Fiorello che torna in onda su Raiuno con lo show “Penso che un sogno così’’. Tuttavia, anche Eleonora Pratelli fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo una lunga gavetta, infatti, è CEO di Suite19, una agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘ e che gestisce numerosi artisti del mondo dello spettacolo italiano.

Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello: quel messaggio che diede inizio al loro amore

Esattamente come il fratello Rosario, anche Beppe Fiorello non ama parlare molto della sua vita privata che è ricca d’amore. Il fratello di Rosario Fiorello, con Eleonora Pratelli, ha una famiglia unita. Due figli che rappresentano il coronamento del loro amore iniziato dopo un fugace incontro nell’ufficio di lei. Tra i due ci fu il più classico dei colpi di fulmine e un messaggio fu profetico per quello che sarebbe stato il loro futuro di coppia.

Beppe Fiorello, conquistato da Eleonora, infatti, non ebbe dubbi e le inviò un messaggio con una frase che è poi risultata profetica: “Sarai la madre dei miei figli”.

Da quell’amore sono nati Anita e Nicola e la coppia, nel 2020, ha festeggiato dieci anni di matrimonio. Nessuna festa a causa delle restrizioni per il covid, ma un anniversario ricco d’amore e di serenità come ha confessato lo stesso Beppe in un’intervista rilasciata ai microfoni di Donna Moderna.

«E siamo rimasti a casa tra noi, in tranquillità. Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita», ha spiegato l’attore in onda lunedì 11 gennaio, con lo show “Penso che un sogno così’’ che ha, come ospiti, anche Francesca Chillemi, compagna di Stefano Rosso e mamma di Rania e Rosario Fiorello.