Can Yaman stupisce tutti con un annuncio clamoroso sui social: muscoli, capelli lunghi e fisico scolpito, l’attore sconvolte tutti così.

Can Yaman è sempre più l’attore del momento e con un annuncio clamoroso sui social, scatena l’entusiasmo dei fans. Con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno che tornerà in onda in prima serata su canale 5 il 7 gennaio, l’attore turco ha letteralmente conquistato non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori.

Alfonso Signorini, infatti, avrebbe voluto vederlo tra i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma l’attore pare aver in mente altri progetti ed oggi, con una foto in cui sfoggia muscoli, capelli lunghi e fisico scolpito, scatena il web con un clamoroso annuncio.

Can Yaman diventa Sandokan: nuovo progetto con Luca Argentero

I fan di Can Yaman possono far partire il countdown perchè il bell’attore turco tornerà presto sui teleschermi italiani con un nuovo ruolo. L’attore, infatti, sarà Sandokan in una nuova serie tv che lo vedrà protagonista accanto a Luca Argentero.

“È un progetto nuovo”, ha spiegato il 31enne attore turco a Rtl 102.5, “è ancora in fase di sviluppo, è un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo”.

Si tratta di una nuova serie tv prodotta dalla Lux Vide. su Instagram ha così pubblicato una foto annunciado la grande novità professionale e scatenando l’entusiasmo dei fans.

Can Yaman è amatissimo dal pubblico. Su Instagram è seguito da quasi 8 milioni di followers. Ai microfoni di Verissimo, dopo aver smentito il fidanzamento con la collega Demet Özdemir, ha dichiarato: “mi innamoro di tutte le cose che faccio e non mi piace fallire, sono un perfezionista. Le relazioni però non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe: in questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione”.

Dopo aver conquistato il successo in patria, Yaman ha trovato la fama e la popolarità anche in Italia dove potrebbe trovare anche l’amore. L’attore turco, infatti, è corteggiatissimo e chissà se tra un ciak e l’altro troverà il tempo per innamorarsi. Le fan lo sperano e continuano a corteggiarlo sui social.