Uomini e Donne, Gianluca De Matteis dopo l’abbandono: “Non aveva senso”

Uomini e Donne ha mandato in onda l’abbandono del tronista Gianluca De Matteis. Lui, per la prima volta, ha rotto il silenzio parlando di cosa l’ha spinto a prendere una simile scelta.

Uomini e Donne oggi porterà in scena l’ultima puntata dell’anno e ieri purtroppo ha mostrato, in maniera inevitabile visto lo svolgersi degli eventi, l’abbandono di Gianluca De Matteis. Il bel tronista, dopo aver fatto strage di cuori tra i telespettatori, non è riuscita a trovare nessuna ragazza che fosse in grado di catturare il suo interesse e per questo motivo, dopo settimane in cui non approfondiva o iniziava una conoscenza, ha deciso di prendere una drastica decisione e abbandonare il programma.

Gianluca ha abbandonato il programma tra le lacrime, riuscendo che non poche difficoltà a terminare il suo discorso. Tant’è che Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmarlo e fargli notare che purtroppo non ci si può innamorare a comando e che lui ha fatto bene ad esprimere il suo malessere, in quanto a differenza di molte persone che lo hanno preceduto si è comportato in maniera onesta e rispettosa.

Soltanto così è riuscito a tranquillizzarsi e subito dopo, attraverso il portale di Witty Tv, ha rotto il silenzio con il pubblico della rete, spiegando meglio il motivo per cui ha scelto di abbandonare Uomini e Donne.

Gianluca De Matteis svela il suo più grande dispiacere a Uomini e Donne

Gianluca De Matteis racconta la sua esperienza in maniera positiva, in quanto è riuscito a stringere un ottimo rapporto con la redazione del programma e sente di essere cresciuto tantissimo in questo periodo e, anche se avrebbe preferito un epilogo diverso, può ritenersi soddisfatto di come sono andate le cose.

“In questo momento, nonostante io stia piangendo sto bene ed esco dal programma con il sorriso“ ha rivelato Gianluca. “Ritengo che questi mesi siano stati un’esperienza davvero bella, intensa e profonda. Prendere parte al programma è come se una bomba ti esplodesse dentro“ ha proseguito l’ex tronista. “Da quest’esperienza mi porto tantissime cose dentro e tanti bei momenti piacevoli” ha rassicurato i fan, che non si aspettavano questa sua decisione dopo la rivelazione di Roberta e Riccardo.

“Certo, non posso nascondere un certo dispiacere nel non essere riuscito a concludere il mio percorso con una scelta, ma non aveva senso perché l’amore non è un contratto“ ha spiegato. “Ero contento di trovarmi in quel contesto, ma lo sono anche nell’essere stato sincero e dell’aver preso questa scelta” ha concluso. “Ora non so cosa succederà, ma mi auguro che la vita mi sorrida sempre” ha aggiunto.

La decisione di Gianluca, l’aut aut di Roberta e… Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi? Cliccate subito QUI 👇 #UominieDonne https://t.co/dXykmJakpv — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2020

Gianluca dopo l’abbandono a Uomini e Donne sembra avere le idee ben chiare e chissà che non riesca a trovare l’amore della sua vita in un’altra occasione. Sicuramente il suo gesto ha spiazzato un po’ tutti, ma come ha detto lui stare lì non avrebbe avuto senso. Altrimenti avrebbe preso in giro tutti.