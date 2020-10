Can Yaman e Demet Özdemir fidanzati? La verità a Verissimo

Can Yaman e Demet Özdemir, star di Daydreamer – Le ali del sogno, sono realmente fidanzati? Lui racconta la verità a Verissimo.

Can Yaman e Demet Özdemir sono davvero fidanzati o il feeling che hanno nella soap opera Daydreamer – Le ali del sogno fa semplicemente parte del copione? I fans, sin dalla prima puntata della soap opera che, dopo aver fatto compagnia al pubblico di canale 5 continuano a seguirla ogni weekend, hanno notato il feeling speciale che c’è tra gli attori che interpretano Can e Sanem. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, a svelare la verità è proprio Can Yaman nella puntata di Verissimo del 10 ottobre.

Fidanzata Can Yaman: la verità su Demet Özdemir

Can Yaman e Demet Özdemir sono legati da un rapporto speciale che non si è trasformato in amore. Tra i due attori, sul set, è nata un’amicizia che dura ancora oggi, ma tra i due non c’è mai stata e non c’è alcuna storia d’amore. “Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”, ha raccontato l’attore ai microfoni di Silvia Toffanin.

Can, dunque, è single o è fidanzato con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo? “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una

relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi

tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”, ha aggiunto ancora l’attore turco che, a Verissimo, ha anche svelato i suoi sogni professionali.

Per ora, dunque, l’attore è concentrato sul proprio lavoro, ma in futuro, non esclude la possibilità di sposarsi e di avere dei figli. “Sì, ma per ora non ci penso“, ha aggiunto ancora svelando di essere una persona che non ama molto fare progetti preferendo vivere il presente.

Le fan del sex symbol turco, dunque, possono stare tranquille. Il suo cuore è ancora libero. Troverà l’amore in Italia?