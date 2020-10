Can Yaman, camicia aperta e muscoli in vista a Verissimo. Poi il racconto della sua vita e i progetti professionali in Italia, foto.

Capelli corti, barbara incolta, camicia bianca aperta sui pettorali sui quali troneggia una collana, sorriso smagliante, bracciali e anelli per Can Yaman che sceglie un look casual, ma ricercato per la sua prima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

L’attore turco, diventato un vero sex symbol in Italia grazie al successo che sta ottenendo la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno, si racconta nella puntata del programma di Silvia Toffanin il 10 ottobre. Un appuntamento molto atteso dalle sue fans che sperano di vederlo sugli schermi della televisione italiana ancora con nuovi progetti.

Can Yaman a Verissimo: il sexy simbol di Daydreamer si racconta, il sogno di un film con Ferzan Özpetek

Bello e sorridente, Can Yaman che ha anche partecipato alla registrazione di una puntata di C’è posta per te in onda nel 2021, durante l’intervista con Silvia Toffanin ha svelato il sogno di fare un film con Ferzan Özpetek.

“Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”, ha raccontato a Silvia Toffanin l’attore turco.



Immaginando il suo futuro, professionale e privato, Can Yaman che, tra le fan, ha sia Barbara D’Urso che ha recentemente ricordato il loro incontro a Live non è la D’Urso che Belen Rodriguez che è solita lasciare i propri like sotto le sue foto,ha aggiunto:

“Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Non mi fermo quasi mai a

pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco, la cosa bella di fare l’attore è che non

sai mai quello che ti aspetta: mi piace molto lasciarmi sorprendere dagli eventi. Tre

anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo”.