Stefano De Martino irriconoscibile per strada: cappello, occhiali da sole scuri e barbara incolta: il conduttore è così, foto.ù

Stefano De Martino si mostra con un look decisamente diverso e più invernale sui social. Il conduttore napoletano che, da tempo, vive a Milano, città in cui vive anche il figlio Santiago con Belen Rodriguez, per affrontare il freddo del capoluogo lombardo, ha già tirato fuori dall’armadio i vestiti invernali e il look che sfoggia in una foto pubblicata tra le storie di Instagram è decisamente diverso da quello a cui sono abituati i suoi fans.

Stefano De Martino, il look per affrontare il freddo di Milano

Se camminate per le strade di Milano e sperate d’imbattervi in Stefano De Martino, dovete fare molta attenzione a guardare intorno perchè il look invernale del conduttore napoletano lo rende poco riconoscibile. Tra le storie di Instagram, De Martino ha pubblicato la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia un cappello, degli occhiali da sole nero e la barbara incolata. Un look molto diverso da quello che è solito sfoggiare in tv o nelle apparizione pubbliche. L’outfit sarà un modo per difendersi dal freddo o per evitare di farsi riconoscere?

Molti fans, però, sono pronti a scommettere che lo riconoscerebbero ovunque, anche con outfit ancora più particolari. Il ballerino, sulla cresta dell’onda da ormai dieci anni, continua ad essere amatissimo. I fans, tuttavia, oltre a sperare di poterlo vedere presto nuovamente in tv, continuano ad indagare sulla sua vita privata. Se Belen Rodriguez ha confermato la storia con Antonino Spinalbese pubblicando la foto del primo bacio social, Stefano continua a restare in silenzio e a non commentare il gossip.

Per il momento, gli unici amori della sua vita sono il figlio Santiago e il meraviglioso cagnolino che, da qualche settimana, è entrato a far parte della famiglia De Martino. Per ora, dunque, non sembrerebbe esserci nessuna, nuova fidanzata all’orizzonte. Stefano, dunque, resterà ufficialmente single a lungo o arriverà presto l’annuncio del suo fidanzamento? Tra le fans, sono moltissime le sue pretendenti.