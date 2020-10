Belen Rodriguez ufficializza la storia con Antonino Spinalbese: pubblicata su Instagram la prima foto del bacio passionale della coppia.

Non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fanno sul serio e sono ormai inseparabili. L’hair stylist 25enne ha accompagno la showgirl a Roma, attesa per le registrazioni di Tu sì que vales 2020, e concluso il lavoro, le ha regalato una serata romantica per le strade di Roma di notte. A documentare tutto è stata la stessa Belen che, su Instagram, ha pubblicato diverse storie tra cui una foto del bacio con il suo nuovo fidanzato ufficializzando la relazione.

Belen Rodriguez pubblica la prima foto del bacio con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez non si nasconde più. Dopo aver annunciato di non essere più single in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, la showgirl ufficializza la storia con Antonino Spinalbese che frequenta da qualche mese e che sembra abbia realmente fatto breccia nel cuore della showgirl argentina, tornata a sorridere e a mostrarsi serena anche sui social. Antonino ha partecipato anche alla festa di compleano di Belen dove era presenta l’intera famiglia della Rodriguez e i suoi amici più cari.

Una relazione nata per caso e che sembrerebbe aver ridato fiducia alla showgirl che, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato di aver sempre creduto nell’amore nonostante la fine di storie importanti.

“Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato”.

Con Antonino Spinalbese, dunque, è tornata a sognare e la foto del bacio, attesa da tutti i suoi fans, è arrivata. La stessa foto pubblicata da Belen è stata poi condivisa anche dall’hair stylist sul proprio profilo Instagram.

Antonino Spinalbese sarà l’uomo giusto per Belen? I fans fanno tutti il tifo per lei e le augurano tanta felicità.