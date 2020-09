Stefano De Martino pubblica la prima foto col suo nuovo amore con una dedica: “Il vero lusso è avere del tempo da passare con chi ami”.

Stefano De Martino pubblica la foto con il suo nuovo amore e scatena l’entusiasmo dei fans. Nessuna donna accanto al conduttore napoletano ma un meraviglioso cucciolo a cui De Martino sta donando tutto il suo amore. “Il vero lusso è avere del tempo da passare con chi ami”, si legge nella didascalia che accompagna la foto che, in poche ore, ha ottenuto quasi 150mila like.



Uno scatto che ha letteralmente conquistato i fans di cui, molti, vorrebbero essere al posto del cucciolo. “Adotta anche me”, scrive qualcuno. “Quando vuoi essere un cane”, aggiunge un altro. “Gli mancava solo il cucciolo per far impazzire tutti”, aggiunge ancora un altro utente. E poi c’è chi vede nel cucciolo un concorrente di Stefano: “Finalmente qualcuno che ti fa concorrenza, meraviglioso”, “Hai trovato qualcuno più bello di te”, “Non so chi sia più bello tra i due”.

Stefano De Martino, il video con Choco e Santiago fa impazzire tutti

Non è la prima volta che Stefano mostra Choco, questo il nome dell’adorabile cucciolo che è entrato a far parte della famiglia De Martino, ai fans. Nelle scorse settimane, il conduttore aveva pubblicato un video in cui Choco e Santiago si divertivano insieme. L’arrivo di Choco, oltre ad aver fatto felice De Martino, ha riempito di gioia anche il figlio Santiago che potrà così giocare con lui ogni volta che trascorrerà le sue giornate con papà Stefano.

Dopo essersi mostrato in versione dio greco, De Martino ha letteralmente fatto impazzire tutti, ma stavolta, il merito sembrerebbe essere di Choco.

Visualizza questo post su Instagram CHOCO 🍫 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Nel cuore di De Martino, dunque, al momento, c’è spazio solo per Santiago e Choco? Negli scorsi giorni, Stefano è stato beccato nuovamente con Gilda Ambrosio: tra il conduttore napoletano e la stilista sarà il momento giusto per stare insieme? Stefano continua a non parlare della sua vita privata. Al contrario, Belen Rodriguez sembrerebbe sempre più presa da Antonino Spinalbese con cui si è concessa una cena in una location incredibile.