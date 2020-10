Emma Marrone senza veli su Instagram: la cantante salentina più bella che mai in una foto mozzafiato. Web in delirio.

Emma Marrone senza veli. La cantante salentina si mostra in una versione inedita stupendo i fans che sono letteralmente impazziti di fronte alla sua bellezza. Una foto in cui Emma appare con i capelli bagnati, le labbra colorate dal rossetto e una collana che cade sul decolletè. Una foto che non mostra assolutamente nulla, ma tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fans della Marrone, sempre più innamorati del suo talento e della sua bellezza.

“Ma sei bellissima“, scrive una ragazza. “Mi sento male”, aggiunge invece un ragazzo. E ancora: “Perché sei cosa bella e non meriti del male”, “Non coprire nessuna ferita, perché sei bella così”, “Incanto puro sei Emma”, “Donna meravigliosa“, scrivono i fans citando anche i versi di alcune sue canzoni.