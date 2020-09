Can Yaman e Belen Rodriguez: il gesto di lei non passa inosservato

Can Yaman e Belen Rodriguez, bellissimi e corteggiatissimi, mandano in delirio il web: il gesto della showgirl argentina, però, non passa inosservato.

Tutti pazzi per Can Yaman, anche Belen Rodriguez. L’attore turco di Daydreamer – Le ali del sogno che ha debuttato anche in prima serata incollando davanti ai teleschermi 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share è ormai diventato un sex symbol. Il numero dei fan continua a crescere e tra questi spicca anche la showgirl argentina il cui gesto su Instagram non è passato inosservato.

Can Yaman e Belen Rodriguez: lei lo segue su Instagram, la reazione dell’attore turco

Tra le persone che Belen Rodriguez segue su Instagram, spunta proprio Can Yaman. L’attore turco ha conquistato anche le attenzioni della showgirl argentina che ha cominciato a seguirlo sui social senza, tuttavia, ricevere a sua volta il segui. Can Yaman segue solo 149 account e tra questi non figura quello della showgirl argentina che, invece, ha manifestato il proprio apprezzamento nei suoi confronti attraverso un like.

Belen, però, non è la sola donna famosa in Italia che ha cominciato a seguire l’attore turco. Tra i follower della star di Daydreamer spiccano anche Cecilia Capriotti, Elisa D’Ospina, Pamela Camassa e Gianni Sperti. Tutti seguono con attenzione l’attore lasciando il proprio like anche alle sue foto. Quello di Belen spunta sotto la foto che vedete più in basso e che ha collezionato più di 800mila like. Quella della showgirl argentina, però, è solo un’ammirazione artistica. La showgirl, infatti, continuerebbe a frequentare l’hair stylit Antonino Spinalbese con cui, nelle scorse sere, si è anche mostrata a cena insieme ad altri amici.

Visualizza questo post su Instagram 🧞‍♂️ ✖️📸@mortezaatabaki 🇮🇷 Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 3 Set 2020 alle ore 9:08 PDT

Ufficialmente single nonostante i rumors sul suo rapporto con la collega Demet Özdemir con cui c’è solo un’amicizia, l’attore turco, amatissimo dalle donne italiane, troverà l’amore anche qui? Tra le sue fan c’è anche Barbara D’Urso che gli ha dedicato un servizio nel corso della prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5.