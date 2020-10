Nuova allerta alimentare. Richiamato formaggio per presenza di salmonella. A seguire tutte le informazioni per riconoscerlo.

I formaggi sono, senza alcun dubbio, tra gli alimenti più amati. Ottimi come antipasto o come secondo, si sposano bene con diverse pietanze ed hanno il lato positivo di essere già pronti, rivelandosi così una valida alternativa quando non si ha il tempo di cucinare.

Purtroppo, come spesso avviene per gli alimenti lavorati, anche i formaggi sono a rischio di contaminazioni. E per questo motivo è sempre importante prestare attenzione alle tante allerte alimentari. L’ultima in questione è quella che riguarda un formaggio richiamato per la presenza di salmonella.

Richiamato formaggio Raschera Dop per presenza di salmonella

L’allerta alimentare arriva dal sito del Ministero della Salute che sul suo sito ha diramato una nota per il formaggio Raschera dop. Ecco tutte le informazioni per riconoscerlo:

Nome: Rashcera Dop

Marchio del prodotto: Caseificio Ceirano – Villosio SRL

Lotto di produzione: 06-06-2020

Marchi di identificazione: IT 01 319 CE

Nome del produttore: Caseifizio ceirano – Villosio SRL

Sede dello stabilimento: Scarnafigi (CN) Via principe Amedeo 14

Data di scadenza: 09/11/2020

Descrizione prodotto: Forma intera

Motivo del richiamo: Rischio microbiologico per salmonella brandeunburg

Sul sito del ministero è presente anche una nota in cui si invitano i consumatori in possesso del formaggio con lotto sopra indicato, di restituirlo presso il punto vendita.

Qualora lo si fosse già mangiato, è consigliabile contattare il proprio medico curante e descrivergli la situazione in modo da capire come procedere e a quali sintomi prestare attenzione.

In genere, i problemi che si possono riscontrare e che sono variabili sia per forma che per intensistà sono:

nausea

febbre

vomito

emicrania

diarrea

crampi addominali

Come sempre, prestare attenzione alle varie allerte alimentari è estremamente importante per garantire la salute personale e della propria famiglia.

Pertanto segnaliamo anche le allerte degli ultimi giorni che riguardano il richiamo di un lotto di tonno in scatola e l’allerta per un lotto di formaggio molle da tavola. In entrambi i casi, la notizia è giunta direttamente dal sito del Ministero della Salute.