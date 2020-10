Come sostituire le uova nelle ricette salate? Ci sono alcuni ingredienti alternativi che aiutano a legare alcuni ingredienti, scopriamoli.

Le uova sono un alimento molto versatile, che non possono mancare nel frigo di casa, sono utili per diverse ricette, sia dolci che salate. Anche una semplice frittata con uova e del formaggio grattugiato, si può preparare in cucina con le uova, come pasto salva cena.

Le uova sono ricche di sostanze nutritive, ma non bisogna esagerare ne bastano circa 2 uova a settimana, perchè contengono colesterolo. il consumo va limitato soprattutto per le persone che soffrono di ipercolesterolemia.

Ma in mancanza delle uova come si possono preparare le ricette salate? Scopriamo come sostituire le uova nei dolci con ingredienti alternativi.

Uova: perchè sono davvero utili

L’uovo è un alimento molto conosciuto e utilizzato in cucina, è ricco di sostanze nutritive, come vitamine e sali minerali. L’unico problema è che contiene il colesterolo, quindi devono porre attenzione chi ha problemi di colesterolo alto. Parlatene sempre con il vostro medico su quante uova consumare a settimana. I grassi costituiscono circa il 10% del contenuto dell’uovo, ma purtroppo con la cottura, molte delle proprietà nutritive dell’uovo si perdono.

Le uova si prestano benissimo in cucina, però talvolta può mancare o non è fresco, quindi potete sostituirle con altri ingredienti scopriamo quali.

Per capire se l’uovo è fresco o meno potete fare una prova, mettete l’uovo con guscio in una tazza con acqua se affonda l’uovo sarà fresco.

Come sostituire le uova nelle ricette salate: ingredienti alternativi

Le uova sono davvero essenziali per la preparazione di diverse ricette salate, dalle polpette ai timballi fino ad arrivare agli impasti come plumcake. Le uova non solo danno un sapore alle ricette, ma svolgono una funzione di legante. Infatti vanno ad amalgamare ed emulsionare gli impasti.

Ecco gli ingredienti alternativi alle uova per la preparazione di ricette salate.

1- Patate: una patata bollita è una valida alternativa alle uova, sono capaci di amalgamare tutti gli ingredienti. Infatti in caso di preparazioni come polpettoni, polpette, timballi di pasta e quiche va benissimo la patata. Dopo aver bollito la patata, la schiacciate e l’utilizzate.

2- Fecola di patate: bastano 2 cucchiai di fecola di patate per ogni uovo. Un addensante perfetto che fa a caso vostro se non vi ritrovate le uova in frigo. Anche in questo caso potete utilizzare la fecola per preparare le polpette, burger di verdure e soprattutto le torte sale. Si consiglia però di aumentare la quantità degli ingredienti liquidi sopratutto quando preparate gli impasti.

3- Riso scaldato: ne occorrono solo 2 cucchiai di riso cotto in acqua. Il riso è ricco in amido quindi ha proprietà leganti e riesce ad amalgamare bene il tutto. Ma per avere questa proprietà non dovrete mai sciacquare il riso sotto acqua corrente perchè porterà via l’amido. Si consiglia di cuocerlo in abbondante acqua salata, poi scolate e potete anche utilizzare anche il riso condito allo allo zafferano per insaporire tipo le polpette e burger.

4- Latte: occorrono circa 50 ml di latte per ogni uovo. Quando vi cimentate in preparazioni come panini salati, brioche farcite con salumi e verdure oppure timballi, via libera al latte. Sicuramente il latte renderà ancora più morbidi gli impasti. Si consiglia di aumentare gli ingredienti secchi come farina e fecola.