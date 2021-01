C’è posta per te. Quella che si inaugura sabato 9 gennaio è la 24a stagione del programma di Maria De Filippi. Nuovi ospiti e grandi ritorni, leggiamo qualcosa in più.

Dal 1999, C’è Posta Per Te riscalda i cuori di milioni di italiani, con storie vere, reali di difficoltà familiari e unioni, di rapporti altalenanti che sono pronti a ricostituirsi. Domani, su Canale 5 ritorna a grande richiesta.

Il compleanno di “C’è posta per te”, invece, cade poco dopo, il 12 gennaio: con questo sono 21 anni. La prima puntata, infatti, andò in onda il 12 gennaio 2000 e Maria De Filippi portò subito a Canale 5 oltre 5 milioni di telespettatori.

L”idea del programma nasce nel 1999 a Roma, prima di un appuntamento tra De Filippi e l’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer. Prima dell’incontro, sulle scale del ministero, due ragazzi si avvicinano alla conduttrice e le chiedono di recapitare un messaggio a Belinguer.

A recapitare gli inviti a partecipare sono quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero. Il programma, ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, è scritto con Lucia Chiorrini.

A causa del Covid sarà un’edizione con poche star internazionali. È, però, già stato registrato l’intervento dell’attore turco Can Yaman: per lui è la seconda volta. Vediamo quali saranno gli ospiti della prima puntata e dell’intera stagione.

C’è posta per te ritorna con un ricco calendario di pianti e di ospiti. Tra gli ospiti della nuova stagione ci sarà anche Can Yaman. Lui, era già stato ospite nel gennaio 2020 mandando in visibilio il pubblico in studio mentre Maria De Filippi lo intervistava.

Immancabile sarà la presenza di Gerry Scotti, uno dei personaggi tv più amati: vanta varie presenze. Sono poi attesi Paolo Bonolis, il calciatore della Lazio Ciro Immobile con la moglie Jessica e Sabrina Ferilli in compagnia di mamma Ida.

Per quanto riguarda la puntata in onda domani, 9 gennaio nel dettaglio: si sa con certezza che ci sarà la presenza di Sabrina, come già anticipato e di Luca Argentero. Difatti, il profilo ufficiale di C’è Posta Per Te ha pubblicato per l’occasione un breve filmato:

“Come dire di no a Luca Argentero?”, difatti Luca sarà il primo ospite di puntata, reduce dal successo di ‘Doc – sulla mia pelle’ su Rai1.

Il format – che festeggia i 21 anni di programmazione – conferma come punto di forza l’attenzione per le persone e per le storie, difficili, delicate, spensierate, in grado di stimolare la riflessione, grazie alla capacità di racconto e di ascolto della ‘storyteller’ De Filippi.