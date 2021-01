Vuoi tentare la fortuna e vincere il montepremi tanto ambito che potrà garantirti un ottimo futuro? Pierpaolo Pretelli potrebbe far per te.

Perché non hai fiducia nel ricevere un bacio fortunato da uno splendido vento di fortuna che possa darti tanti soldi e fortuna e garantirti quella splendida vita che ogni giorno speri di poter vivere.

Un viaggio all’insegna della magia in India e poi in Giappone, un mese in una crociera da sogno per i mari del mondo, una imbarcazione da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

I numeri li cerchiamo nel nostro circondario, in ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri che vogliamo puntare per la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade un avvenimento importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

E se invece in questo caso fosse proprio il bellissimo velino moro Pierpaolo Pretelli?

Pierpaolo Pretelli ti dà i numeri vincenti pronti da giocare

Oggi i numeri sono offerti da uno degli uomini più chiacchierati e discussi del momento. Infatti, facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano il bellissimo velino moro vediamo che:

Nome: Pierpaolo Petrelli

Pierpaolo Petrelli Età: 30 anni

30 anni Data di nascita: 31 luglio 1990

31 luglio 1990 Professione: modello, cantante, corteggiatore

modello, cantante, corteggiatore Luogo di nascita: Maratea (Potenza)

Maratea (Potenza) Altezza: 189 cm

189 cm Peso: 80 kg

80 kg Follower su Instagram: 350 mila

350 mila Curiosità: è stato l’unico concorrente del Grande Fratello Vip a rincorrere un sentimento nei confronti di ben due concorrenti della casa più spiata d’Italia e che ci hanno dato anche loro i numeri fortunati, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre il bellissimo modello ed ex velino moro che ora spopola nella casa del GF VIP:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bellissimo modello)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bellissimo modello) 2 (le donne che ha corteggiato in modo speciale all’interno della casa più chiacchierata d’Italia)

(le donne che ha corteggiato in modo speciale all’interno della casa più chiacchierata d’Italia) 3 (la prima cifra dei followers su Instagram di Pretelli o Petrelli, alcune volte a riguardo si sono confusi un po’ tutti i fan del programma)

(la prima cifra dei followers su Instagram di Pretelli o Petrelli, alcune volte a riguardo si sono confusi un po’ tutti i fan del programma) 5 (il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bellissimo “Pierpa” tanto discusso nella casa)

(il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bellissimo “Pierpa” tanto discusso nella casa) 7 (il mese in cui è nato il bellissimo cantante di “Rondini”)

(il mese in cui è nato il bellissimo cantante di “Rondini”) 19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

(le prime due cifre del suo anno di nascita) 30 (gli anni di età del velino più discusso e diviso per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e la sua come la si vuol definire, ma finché c’è amore va bene, con Giulia Salemi)

(gli anni di età del velino più discusso e diviso per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e la sua come la si vuol definire, ma finché c’è amore va bene, con Giulia Salemi) 31 (il giorno in cui Pierpaolo Pretelli è venuto al mondo)

(il giorno in cui Pierpaolo Pretelli è venuto al mondo) 50 (le ultime due cifre dei migliaia di followers che seguono il bellissimo modello su Instagram)

(le ultime due cifre dei migliaia di followers che seguono il bellissimo modello su Instagram) 80 (il peso del palestratissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne)

(il peso del palestratissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne) 89 (i centimetri di altezza oltre al metro dello stupendo e dolcissimo ragazzo)

(i centimetri di altezza oltre al metro dello stupendo e dolcissimo ragazzo) 90 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del bel velino moro)

Sulla base dei calcoli e delle caratteristiche dell’influencer più chiacchierato d’Italia grazie al suo ingresso nella casa del GF Vip scopriamo quali sono i numeri fortunati e che sono giocabili del bellissimo corteggiatore della casa Pierpaolo Pretelli:

1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 19 – 30 – 31 – 50 – 80 – 89 – 90

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

37-43-45-19-12-18-41-22-48-36-14-44

Tenta la fortuna col corteggiatore più discusso della casa del GF VIP!