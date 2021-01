Potrete dire addio ai pori dilatati per sempre se seguirete alcuni consigli ed utilizzerete due prodotti davvero miracolosi per il trattamento della pelle grassa.

Chi ha la pelle grassa conosce bene cosa significhi avere la pelle sempre lucida e soprattutto avere sempre i pori della pelle dilatati in prossimità di fronte, naso, mento e a volte anche sulle guance.

Un inestetismo che potrebbe sembrare molto banale e neutralizzabile con il giusto ma anche con il trucco, la pelle grassa e i pori dilatati non regalano grandi prestazioni. Scopriamo quale è la soluzione migliore per eliminare i pori dilatati per sempre con la beauty routine e con due ingredienti davvero miracolosi!

La Skina Care perfetta per chi ha i pori dilatati

La pelle grassa con pori dilatati necessita di una skin care specifica che vada in primo luogo a riequilibrare l’epidermide e in particolare a restringere i pori per regalare all’incarnato un aspetto compatto.

I pori della pelle si presentano dilatati nelle persone che hanno la pelle grassa e che produce molto sebo, per questo il sebo resta sempre presente nei pori lasciandoli aperti. Se al sebo, si unisce lo sporco generico con cui ogni giorno l’epidermide viene a contatto, si evince che il primo segreto per combattere il problema dei pori dilatati è quello di tenerli sempre puliti.

La detersione della pelle con i pori dilati

I pori dilatati si combattono in prima linea, con detergente delicato e tanta costanza. Detergere la pelle con cura almeno due volte al giorno, permetterà di eliminare sebo e sporcizia in eccesso e non sovraccaricare ulteriormente i pori.

Lo scrub delicato per la pelle

Esfoliare e pulire profondamente la pelle almeno due volte a settimana e la zona a ‘T’ fronte, naso e mento anche a giorni alterni, è fondamentale per eliminare il problema dei pori dilatati. Ottimi gli scrub fatti in casa come quello delicato della naturopata Martina Rodini, o anche tutti i prodotti che si possono trovare facilmente in commercio presso le Farmacie, le profumeria o anche in erboristeria.

La crema per trattare la pelle con i pori dilatati

Dopo aver deterso la pelle e averla esfoliata, si dovrà applicare una crema trattamento che la idrati e la nutra senza però essere ‘comedogena’ senza quindi che gli ingredienti contenuti nella formulazione vadano ad occludere i pori. Ottimi tutti i gel e le creme dalla texture fresca e leggera come anche i sieri.

La maschera settimanale per trattare la pelle con pori dilatati

Le maschere di bellezza perfette per la pelle grassa che presenta pori dilati sono senza dubbio quelle a base di argilla. Il grandissimo potere assorbente di questo prodotto naturale, andrà a purificare l’epidermide in profondità eliminandone tutto il sebo in eccesso, soprattutto dai pori che liberandosi potranno restringersi naturalmente. L’unica controindicazione di queste maschere a base di argilla è l’eccessivo disseccamento della pelle dopo l’utilizzo, per questo è consigliato farla non più di una volta a settimana. Scopri le migliori maschere fai da te per pelle grassa.

I rimedi miracolosi per eliminare i pori dilatati per sempre!

La blogger del canale You Tube ‘Heller Channel’ ha consigliato due prodotti naturali perfetti per il trattamento dei pori dilatati, due prodotti alla portata di tutti, super efficaci e molto economici. Scoprite quali rimedi potranno davvero cambiare la vita delle persone che hanno pelle grassa e pori dilatati guardando il video!

Dopo aver scoperto quali prodotti naturali possono aiutarvi a combattere alcuni inestetismi, vi consigliamo sempre di rivolgervi ad un medico dermatologo per scovare le cause profonde di una pelle problematica.