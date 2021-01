Il secondo piatto dell’ultimo minuto: frittata di zucchine al forno

La frittata di zucchine cotta al forno, un’idea di secondo piatto semplice, veloce ma davvero gustosa che piacerà a tutta la famiglia.

Si dice che quando si hanno delle uova in casa si abbia un pasto pronto e che si presta a molte preparazioni, prima fra tutte la frittata che può essere preparata con tanti tipi di verdure fino alla classica frittata di maccheroni tipica della cucina partenopea.

Scopriamo come preparare un’ottima frittata di zucchine perfetta da servire a pranzo ma anche per un buffet se tagliata a pezzettoni. Questo piatto può essere preparato anche prima e conservato in frigorifero per essere riscaldata in forno prima di essere servita in tavola.

Frittata al forno con le zucchine: gli ingredienti e la ricetta

Una bellissima frittata con le zucchine, alta e morbida che cotta in forno diventa anche leggera. Un secondo piatto appetitoso che piacerà a grandi e piccini e che potrà essere accompagnata da una fresca insalata invernale o anche da un contorno di purè di piselli.

Frittata con le zucchine al forno: gli ingredienti

Per preparare la frittata con le zucchine al forno, avrete bisogno di:

3 zucchine

cipolla quanto basta

1 spicchio d’aglio

prezzemolo quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

8 uova

formaggio Grana grattugiato quanto basta

latte quanto basta

Procedimento di preparazione

Per prima cosa tagliamo le zucchine a cubetti e nel frattempo tritare della cipolla. Versare in padella un giro d’olio extra vergine di oliva le zucchine tagliate e la cipolla ben tritata, aggiungere anche aglio tritato e prezzemolo tagliato finemente.

Mescolare tutto in modo delicato e accendere il fuoco per far rosolare il tutto qualche minuto. Proseguire la cottura mettendo il coperchio alla pentola. Le zucchine a fine cottura, circa 10 minuti saranno stufate, morbide e molto gustose.

In una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo un pizzico di sale, il Grana grattugiato e un poco di latte per rendere l’impasto più morbido. Mescolare tutto con una frusta a mano o con una forchetta cercando di gonfiare l’impasto il giusto senza esagerare rischiando poi una frittata troppo asciutta.

A questo punto si potranno aggiungere le zucchine stufate alle uova, mescolando con un cucchiaio di legno. Per cuocere la frittata in forno, si dovrà foderare una pirofila con della carta da forno, versare tutto il composto e cuocere in forno a 180°C per circa 20 minuti.

La frittata si potrà servire sia calda che fredda, per un pranzo o anche per un aperitivo.