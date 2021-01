Antonio cerca la figlia Rossella a C’è posta per te: “Sono stata molto male”

Antonio cerca la figlia Rossella a C’è posta per te accompagnato dal figlio Tommaso: non si parlano e non si vedono dal 2018.

Antonio cerca la figlia Rossella a C’è posta per te. Antonio ha due figli: Tommaso che lo considera un buon padre e Rossella per la quale ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e della redazione di C’è posta per te.

Dopo la separazione dalla madre di Tommaso, Antonio incontra la madre di Rossella innamorandosi e cominciando una convivenza che, purtroppo, va male. Antonio lascia la casa dell’ex compagna quando Rossella aveva quattro anni. Dopo qualche tentativo di vedere la figlia, ha smesso di cercarla non vedendola per ben 14 anni. Grazie ad una parente hanno riallacciato i rapporti fino a quando, nel 2018, Rossella chiede un aiuto per prendere la patente, ma non ricevendolo decide di non vederlo più.

Antonio e Tommaso cercano Rossella a C’è posta per te:

“Quando papà se ne è andato, ho vissuto per 11 anni in alcune famiglia affidatarie che mi hanno cresciuta dandomi quello che mia madre non poteva darmi. Dopo dieci anni ho chiesto di tornare da lei“, racconta Rossella. “Quando papà mi ha cercata tre anni fa ero talmente contenta che non ho pensato a parlargli del passato“, aggiunge la ragazza.

“Sono stata tanto male. Lo chiamavo e non mi rispondeva mai”, aggiunge la ragazza che sperava di aver ritrovato la famiglia incontrando il padre e il fratello Tommaso. “Gli avevo detto che volevo prendere la patente e gli ho chiesto se voleva partecipare. All’inizio mi aveva promesso che mi avrebbe aiutata, ma alla fine la promessa non è stata mantenura ed è scomparso nel nullo”, racconta Rossella.

Rossella, poi, racconta di essere stata affidata ad altre famiglie prima ancora dei quattro anni. “Se dovessi decidere di aprire la busta non devi aspettarti il mondo“, le dice Maria De Filippi. “Se aprirai la busta, ci sarò. Te lo prometto”, dice Antonio. Anche il fratello Tommaso le chiede di aprire la busta e di non escluderlo dalla sua vita. Rossella, visibilmente emozionata, decide di aprire la busta e dare al padre un’altra possibilità.