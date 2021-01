Anna Tatangelo ha compiuto gli anni ieri, 9 gennaio. La cantante sembra più giovane oggi rispetto a quando aveva vent’anni, merito di studi sullo stile, di una nuova consapevolezza e della ritrovata serenità. Votiamo i suoi look.

Partecipa a manifestazioni locali e concorsi canori sin da bambina, a quindici anni si classifica prima nella Categoria Giovani del Festival di Sanremo e da lì la sua carriera prende il volo. Analizziamo gli outfit di Anna Tatangelo.

Lo stile di Anna tra tocchi di classe e bucce di banana

Nella prima immagine si vedono, in ordine, un bustino nero alla Jessica Rabbit atto a sottolineare il seno prorompente, una cintura della quale non si sentiva davvero il bisogno, pailettes multicolori, frange e, per finire, stivali cuissardes stringati (unico pezzo da salvare ma solo se abbinato ad un look minimal). Voto: 4

Si prosegue poi con la bella giudice di “All Together Now“, dietro le quinte del programma di Canale 5 nella puntata finale. Premetto che i pezzi presi singolarmente sono alla moda, sensuali ed anche chic, in un certo senso. Tutti insieme, però, danno l’idea di un “ero in ritardo ed ho messo cose che sembravano ok”. Accettabili solo se indossati da una neo-ventenne in vena di esperimenti di stile o alla ricerca di attenzioni. Ad alzare il giudizio i collant, (noi vi abbiamo parlato di quelli a compressione graduata) in poche li portano, sia in tv che fuori. Sono un tocco di stile da vera signora. Brava. Voto: 6

Nella foto sopra, finalmente, la si può ammirare vestita come una donna che non ha bisogno di dimostrare – e mostrare – niente a nessuno. L’abito un po’ il monaco, in fin dei conti, lo fa. Il binomio composto dal top seducente in pelle nera lucida e dal tailleur a fantasia pattern check è vincente. Voto: 10

Anche in questo caso si devono salvare le scarpe, un paio di sandali beige open toe con cinturino sulla caviglia. L’artista, nata a Sora, sembra avere una vera e propria passione per questi accessori, e non è la sola. La tuta anni Settanta, look di cui vi abbiamo parlato qui, evidenzia il suo corpo tonico e slanciato ma è più adatto ad una hostess da discoteca che ad una donna nota del suo calibro. A lasciar perplessa è anche la modalità con cui sono state realizzate le righe, senza senso. Voto: 5

Si conclude in bellezza con un outfit evergreen per cantanti e donne dalla personalità creativa di tutto il mondo: l’abito in tulle e gli stivaletti neri biker, in questo caso Chelsea boots in vernice. Madre di Andrea, dieci anni, non ha perso la sua femminilità anzi, sembra averla trovata. Voto: 9

Contrariamente a quanto si possa pensare essere un personaggio pubblico non è poi così facile. I tuoi errori sono amplificati all’ennesima potenza mentre i successi, soprattutto se si è una donna, vanno dimostrati almeno il doppio, ed a lungo, per far si che siano riconosciuti. Anna ci è riuscita alla grande.

Silvia Zanchi