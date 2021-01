Scoperto il motivo per cui al tuo gatto piace sdraiarsi sulla tastiera del tuo computer

Il tuo gatto non riesce proprio a farne ameno, più gli dici di non farlo più si sdraia sulla tastiera del Pc, ora finalmente capirai il motivo.

Tutti coloro che hanno un gatto si saranno posti questa domanda che riguarda il comportamento del gatto almeno una volta: perché il mio gatto non riesce a fare a meno di allungarsi sulla tastiera del mio computer? Sgridarlo e punirlo non serve a niente, il gatto continua a perseverare e a farlo e rifarlo come se non potesse fare altrimenti, ma perché? cosa lo attira così tanto del nostro computer? Ora lo abbiamo capito.

Perché il gatto non perde occasione di sdraiarsi sul tuo computer?

Un comportamento che non si può non notare, soprattutto da quando a causa della pandemia, il lavoro da casa è aumentato in maniera esponenziale. Chiunque abbia un gatto non può non aver notato la sua soddisfazione e la sua adorazione per a tastiera del computer, un oggetto fragile che mal si presta ad essere utilizzato come un letto, motivo per il quale mostriamo apertamente al nostro animale domestico l‘interdizione nel fare questa cosa, ma senza risultati, basta un attimo di disattenzione ed eccolo di nuovo li a fissarci stando sdraiato sulla tastiera impedendoci di lavorare.

Ora sappiamo perché lo fa ed il motivo non è scontato come sembra.

Dopo che avrai compreso questo comportamento scopri il modo per porvi rimedio.

Uno specialista del comportamento animale My Shojai ha svelato il motivo di questo comportamento, la sua intervista è stata diffuso da Inverse.

Ed ecco la risposta: il vostro gatto sedendosi sulla tastiera del vostro pc sta solo cercando di attirare la tua attenzione.

Ebbene si, passi molte ore seduto davanti a quello schermo a spingere su quei tasti e non ti curi di lui che ha bisogno di comunicare con te e ha capito perfettamente che non c’è modo migliore di focalizzare tutta la tua attenzione su di lui che impedirti di fare quella cosa che sembra disporre di tutta la tua concentrazione.

Il computer è il suo rivale in amore, e il suo amore sei tu, quindi non accetta che lui si metta tra voi due. Secondo l’esperto il gatto percepisce il computer come un rivale a causa di un gesto che probabilmente avrai compiuto anche tu: tenere il computer sulle ginocchia, un posto solitamente riservato al tuo gatto.

Se anche il tuo gatto tende a fare questo, ecco i consigli dell’esperto per mettere fine a questo comportamento: