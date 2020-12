Calze a compressione graduata, la Silca si conferma tra i leader di mercato

Grazie ad una politica aziendale mirata al conseguimento di risultati produttivi che rispettino altissimi livelli qualitativi e stile, oggi la Silca è riconosciuta come uno dei leader di mercato per quanto concerne il settore delle calze a compressione graduata per uomo e donna.

Lo styling accattivante dei prodotti a marchio Silca, pensato per modellare la silhouette nonché valorizzare le forme, e la tecnologia adottata per garantire al consumatore un comfort straordinario durante tutto l’arco della giornata, hanno contribuito a far sì che l’azienda potesse ottenere nel corso degli anni risultati eccellenti non solo in Europa ma in tutto il mondo; così come la scelta di utilizzare filati ad elevate caratteristiche tecniche e il mantenimento in Italia di tutte le fasi della produzione, ha permesso all’azienda di Somma Lombardo di conquistare un pubblico sempre maggiore.

Il mercato delle calze compressive, infatti, vive una costante crescita e la richiesta da parte dei clienti, anche giovanissimi, sta aumentando esponenzialmente. Questa tendenza è sicuramente dovuta al fatto che il consumatore si stia sempre più orientando nello scegliere calze belle e alla moda, ma che aiutino a mantenere e preservare la salute di gambe e piedi. Un fattore importantissimo da tenere presente, è che l’uso di questi prodotti favorisce la riduzione degli edemi, migliora la circolazione e riduce il senso di pesantezza e gonfiore che si prova la sera al rientro a casa. Le professioni sedentarie, per esempio, e quelle che richiedono il restare per tanto tempo in posizione eretta, mostrano una maggiore correlazione con lo sviluppo di patologie alle gambe, perché la postura sottopone tendini, articolazioni, legamenti e muscoli a uno stress maggiore.

Anche in ambito sportivo, le calze a compressione offrono all’atleta una straordinaria sensazione di benessere durante l’allenamento e permettono una costante ossigenazione sia sull’epidermide che a livello muscolare. Anche in questo campo, la Silca produce gambaletti sportivi funzionali non solo per professionisti e agonisti, ma anche per chi pratica attività sportiva a livello dilettantistico o amatoriale.

Tra le particolarità che hanno contribuito a rendere celeberrime le calze Silca, c’è indubbiamente il trattamento purificante Biosetify, ovvero un composto brevettato e a uso esclusivo basato su un mix di essenze eterogenee essenzialmente naturali come l’estratto di pompelmo, oltre alla vitamina C che è un potente antiossidante, dai quali semi si ricava un concentrato dalle proprietà antisettiche e antivirali capaci di contrastare la proliferazione di virus, muffe, batteri, lieviti e funghi. Il composto poi, è stato reso ancora più efficiente attraverso un derivato della seta naturale, la Sericina, la quale ha spiccate qualità rinnovanti per la pelle e dona alle fibre una delicatissima morbidezza, esaltando di conseguenza le caratteristiche dei pregiatissimi filati utilizzati.

Il quartier generale Silca è nei pressi dell’Aeroporto di Malpensa. All’interno dello stabilimento è presente lo Spaccio Aziendale aperto al pubblico, luogo diventato peraltro popolare tra le Assistenti di Volo in quanto comodo da raggiungere dallo scalo lombardo, estremamente assortito e soprattutto vantaggioso grazie a particolari sconti dedicati a chi opera sugli aeromobili.

Per chi non lo sapesse, le compagnie aeree impongono questo tipo di indumento ai loro dipendenti perché la pressione all’interno dell’aereo è bassa, esattamente come in montagna, e questa condizione può portare a fastidiosi disturbi se non addirittura a trombosi. Ed è per questo che specialisti come i chirurghi vascolari consigliano vivamente anche ai passeggeri di indossare calze a compressione graduata durante i voli.

Tutti i prodotti Silca sono acquistabili anche online e per chi si registra riceverà in regalo uno sconto da utilizzare subito sul primo ordine. In più, gli ordini provenienti dall’Italia superiori ai 40 euro beneficiano della spedizione omaggio. Anche altre nazioni godono della spedizione gratuita, ma per avere maggiori dettagli in merito e per scoprire tutti i prodotti Silca, incluse le blasonate calze elastiche della Linea Preventiva Hostess e Nady e la collezione giovanile Claravida, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Silca.eu