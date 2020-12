Scoppia la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: “Sei una psicopatica”

Tommaso Zorzi ha litigato di nuovo con Stefania Orlando. I due hanno spiazzato i fan del Grande Fratello Vip: la loro amicizia è davvero arrivata al capolinea?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno vissuto quest’esperienza al GF Vip quasi in simbiosi. I due hanno fin da subito dimostrato di essere grandi amici, ma ultimamente il loro rapporto non sembra essere più quello di un tempo, facendo preoccupare tutti i loro fan.

Dopo la nomination dell’influencer alla conduttrice, che ha diviso e non poco il popolo della rete, è arrivata una nuova sfuriata tra i due. Il tutto è nato per un motivo piuttosto banale, in quanto stavano provando un balletto per la diretta e tra un commento e l’altro sulla coreografia hanno finito con il litigare. “Non sei una coreografa” le ha detto Tommaso. “Beh, nemmeno tu lo sei” ha replicato lei, facendolo arrabbiare.

La lite è scoppiata a causa di un motivo banalissimo, ma i toni si sono subito trasformarti. Tant’è che Tommaso le ha dato della psicopatica, facendo offendere la conduttrice che non tollera in alcun modo che venga utilizzato questo termine sulla sua persona.

La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha spiazzato i fan del GF Vip, visto che la loro amicizia sembrava essere una delle poche cose salde e sicure di quest’edizione. Un fulmine a ciel sereno, visto che soltanto qualche giorno fa entrambi prendevano in giro Pierpaolo Pretelli.

Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi. Lui: “Era solo una battuta”

Stefania Orlando, nonostante l’influencer si fosse allontanato più volte perché stanco di litigare, ha continuato ad “inseguirlo” continuando invece la loro incomprensione, ma lui più volte le ha detto di allontanarsi perché non aveva alcuna voglia di continuare la discussione, ma lei non ha potuto fare a meno di fargli notare quanto il termine psicopatica non le sia andato a genio.

Tommaso Zorzi, che ha lanciato una frecciata a Giulia Salemi, ha però spiegato in un secondo momento a Cecilia Capriotti, che ha provato a farlo ragionare, che ha utilizzato quel termine in maniera quasi “scherzosa”, “Era una battuta”, ma la nuova concorrente gli ha fatto notare che lui sa bene quanto Stefania non tolleri determinate parole. In quanto era stata etichettata in questo modo anche da Samantha De Grenet durante una feroce discussione e lei era rimasta abbastanza infastidita dall’accaduto.

Il web, come facilmente immaginabile, ha stroncato l’atteggiamento dell’influencer, in quanto comprende il momento di rabbia, ma in questo modo ha ferito, e non poco, Stefania. Tant’è che in molti si chiedono se la loro amicizia riuscirà a superare questo problema o se in qualche modo si è creata una crepa che sarà difficile da riparare.

La sfuriata tra Stefania e Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/IQIkIzvDvu — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Tommaso e Stefania, altro che i flirt di Pretelli, sono la coppia più amata di quest’edizione del Grande Fratello Vip e il popolo della rete non si aspettava di nuovo un risvolto del genere e per questo motivo, nonostante gli sbagli di lui, sperano possano chiarire il tutto.