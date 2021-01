Conosci tutti i segreti della pasta fatta in casa? Ecco il trucco per non far attaccare la pasta fresca al mattarello o al piano di lavoro.

Uno degli inconvenienti della pasta fresca è che quando si va a lavorare si attacchi sul mattarello o sul piano di lavoro. Un problema fastidioso che rischia di compromettere il risultato finale.

Fare la pasta fresca in casa è una vera e propria arte che richiede la conoscenza di diversi trucchi e stratagemmi, specie per non incorrere in banali errori che rovinerebbero il nostro impasto e conseguentemente la nostra pasta.

E se hai già provato a cimentarti in questa esperienza ma sei incappata nell’errore più comune, ovvero quello di far attaccare l’impasto al mattarello o al piano di lavoro, ti sveliamo il trucco perché ciò non accada più.

Ecco il trucco per non far attaccare la pasta fresca

Se una volta la pasta fresca fatta in casa era appannaggio di massaie e nonne, oggi si è riscoperto il valore di questo cibo prezioso e anche molte persone più giovani si cimentano nel farla.

Dopotutto non è difficile, basta solo conoscere i trucchi essenziali per portare a termine il lavoro. E le nostre nonne lo sanno bene che esistono diversi accorgimenti per non incappare in banali errori quando si prepara la pasta fresca.

A tal proposito vi avevamo suggerito punto per punto tutti “i trucchi della nonna” per un risultato eccellente. Qui invece vogliamo soffermarci su un altro suggerimento che potrà di certo tornarvi utile, ovvero come non far attaccare la pasta fresca al mattarello o al piano di lavoro una volta che dovrete andare a stenderla.

Sia che stiate preparando una pasta fresca all’uovo, sia che facciate quella di semola di grano duro, la regola base è di miscelare sempre gli ingredienti con la farina a fontanella e in mezzo mettere gli ingredienti liquidi. Una volta che il panetto è pronto, e dovrà essere liscio ed elastico, dovrete farlo riposare per almeno una mezz’ora. Meglio non in frigo altrimenti si seccherebbe troppo.

Ed ora arriviamo al dunque. Quando è ora di iniziare a stendere l’impasto, per non farlo attaccare al mattarello o al piano di lavoro, è bene tenere la farina a portata di mano. Ne dovrete spolverare una manciata sul piano di lavoro, e un’altra sopra l’impasto man mano che lo andrete a lavorare con il mattarello.

Anche se utilizzate la macchinetta vale lo stesso discorso. Ricordate sempre di aiutarvi con la farina, perché l’impasto non si attacchi sul vostro utensile.

Un altro piccolo accorgimento che potrà tornarvi utile è quello di prendere un po’ di impasto alla volta e di non lavorarlo tutto insieme, specie se ne avete preparato in gran quantità.

Per evitare di far seccare l’impasto che non state lavorando ricordatevi di lasciarlo avvolto nella pellicola in questo modo quando lo andrete a lavorare sarà della giusta consistenza e non si rovinerà tirandolo.

Ed ora non vi resta che provare a realizzare la vostra pasta fresca fatta in casa.