Se state seguendo una dieta dimagrante dovreste evitare alcuni alimenti che possono farvi mettere qualche chilo di troppo.

Essere in perfetta forma fisica è davvero importante, molte donne quando decidono di mettersi a dieta sanno che devono rinunciare a qualche alimento.

A prescindere dalla attente alla propria forma fisica dovremmo un pò tutti seguire un’alimentazione sana ed equilibrata svolgendo una regolare attività fisica. Il nostro organismo ha bisogno di tanti nutrienti per vivere bene e non andare incontro a carenze. Eppur vero che ci sono degli alimenti che si dovrebbero assumere raramente e con moderazione. In questa fase in cui si segue una dieta è necessario farsi seguire da un nutrizionista che sicuramente dopo una visita accurata saprà consigliarvi l’alimentazione da seguire. Mi raccomando evitate di fare le diete fai da te o last minute, deve essere sempre un medico.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio sugli alimenti da evitare se si è a dieta.

Alimenti da evitare a dieta

E’ sempre importante porre attenzione agli alimenti che si consumano durante l’arco della giornata, non solo quando si decide di perdere un pò di peso. Non solo l’attenzione va posta durante la preparazione ma anche quando si acquistano gli alimenti al supermercato.

Spesso la fretta ci fa riempire il carrello di cibi che non sempre sono salutari. Quando scegliete gli alimenti da mettere nel carrello fate attenzione e leggete sempre le etichette, dove sono riportate gli ingredienti.

Allora cerchiamo di capire quali sono gli alimenti che non dovrebbero essere assunti quando si è a dieta.

-Salse: come maionese, salsa rosa, ketchup, comunque le salse che di solito si utilizzano per condire insalate o per farcire panini. Il consumo abituale potrebbe far aumentare i grassi e il livello di colesterolo.

-Bibite gassate e zuccherate: apportano tanti zuccheri, sono bibite che deliziano ma non apportano proprio benefici all’organismo a prescindere se si segue o meno una dieta. Non tutti sono a conoscenza che se si beve una lattina di coca cola si assumono tanti zuccheri.

-Cibi fritti: la frittura non apporta benefici se viene fatta spesso e nel modo errato. Se vi concedete ogni tanto un piatto di patatine fritte non fa nulla ( dipende dal parere del vostro medico) ma non eccedete. Ma la frittura si può fare in modo salutare basta porre attenzione al tipo di olio che si utilizza e alla temperatura.

-Insaccati: dovrebbero essere poco presenti a tavola, ma se non si acquistano non li potete mangiare, un’ottima strategia. Quando si segue una dieta dimagrante si devono evitare. Purtroppo gli insaccati si ottengono dalla lavorazione delle carne ma contengono molti di grassi delle carni fresche. Molto meglio servire del pesce e carne magre rispetto a questi.

-Succhi di frutta: non sono per nulla salutari contengono pochissima frutta e un pò più di zuccheri. Inoltre non hanno fibre, preferite la frutta fresca di stagione o preparate voi a casa un succo.

Questi sono consigli ma il nostro consiglio è quello di seguire in primis il parere del vostro nutrizionista. A questo punto per il benessere del vostro organismo è opportuno prestare attenzione evitando questi alimenti.