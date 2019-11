Desiderate un succo di frutta salutare, senza coloranti e conservanti? Ecco le ricette per preparare i succhi di frutta a casa in pochissimo tempo.

Succo di frutta preparato a casa Fonte: IstockPhotos

I succhi di frutta confezionanti sono largamente utilizzati sia per la classica colazione mattutina che per lo spuntino pomeridiano. Non devono essere dei sostituti della frutta fresca, perchè quest’ultima possiede nutrienti che i succhi non hanno.

Preparare i succhi di frutta in casa, si può, vi garantiamo che non vi porterà via molto tempo, ma sicuramente consumerete un prodotto 100% naturale, senza conservanti.

E’ un prodotto genuino, salutare e senza la presenza di conservanti e additivi che non fanno bene al nostro organismo.

Avete mai pensato di preparare un succo di frutta fatto in casa, ma non sapete come?

Succhi di frutta da preparare a casa

Preparare un succo di frutta in casa è un’operazione semplicissima, anche per le persone che non hanno molta esperienza in cucina.

Ecco alcuni succhi facili e veloci da preparare in due modi diversi:

frullatore estrattore o centrifuga

Succhi di frutta con frullatore Succo di frutta Fonte: IstockPhotos

La preparazione è davvero molto semplice e il risultato è talmente buono che vi lascia un’immensa soddisfazione, ecco il succo di frutta a pesca.

Ingredienti:

1 kg di pesche biologiche preferibilmente a polpa gialla

600 ml di acqua

320 g di zucchero

Succo di mezzo limone non trattato

Se gradite un succo del tutto naturale potete eliminare lo zucchero dalla lista degli ingredienti, inoltre sarà un succo di frutta senza zucchero ha meno calorico e dal sapore più autentico.

Preparazione

Lavare le pesche sotto l’acqua corrente Mettere una pentola con acqua sul fuoco e aggiungere lo zucchero, portate ad ebollizione per 3 minuti. Nel frattempo sbucciate le pesche e tagliatele a piccoli pezzi Trasferire le pesche nella pentola e lasciate cuocere per 5 minuti avendo cura di mescolare con costanza. Spegnere il fuoco, aggiungete il succo di mezzo limone e mescolate per bene. Lasciare riposare per un paio di minuti circa Frullare il tutto con un minipimer. Il succo è pronto per essere gustato.

Se non bevete subito il succo, potete conservarlo in questo modo: versate il succo nelle bottigliette di vetro, chiudete con il tappo e sterilizzatele mettendole in acqua bollente per circa 50 minuti. Dopo, li fate raffreddare e le conservate in frigorifero.

Se gradite un succo di frutta concentrato, seguite questa ricetta.

Ingredienti:

800 grammi di pesche biologiche

100 grammi di zucchero

Preparazione

Lavare e sbucciare le pesche poi tagliatele a pezzetti. In una pentola mettete le pesche, lo zucchero e fate cuocere per circa 10 minuti. Il composto ottenuto, lo versate in un frullatore da cucina, dovete frullare fino a quando non otterrete la polpa. Se non lo preferite troppo denso, aggiungete un pò di acqua bollente. Il succo di frutta alla pesca è pronto per essere gustato.

Anche in questo caso se non lo consumate subito, mettetele nelle bottigliette, le mettete in acqua bollente, le fate raffreddare e poi le conservate in frigorifero.

Succhi di frutta preparati con estrattore

Succo di frutta con estrattore Fonte: IstockPhotos

I succhi di frutta preparati in casa con il frullatore, conservano quasi tutti i nutrienti della frutta, perchè la vitamina C s perde con la cottura perchè è termolabile.

Se si consumano i succhi di frutta prepararti con il frullatore, si assumono le quantità di fibre contenute nella frutta.

Discorso diverso va fatto per i succhi di frutta preparati con estrattore o centrifuga che non apportano fibre, in quanto vengono scartate dal masticatore dell’estrattore a freddo o della centrifuga.

Che ne dite di preparare un succo di frutta esotico?

Ingredienti:

1/2 ananas

1/2 melone

1 kiwi

Preparazione:

Sbucciare il kiwi e tagliarlo ai pezzettini.

Sbucciare l’ananas e il melone.

Inserire tutti e tre gli ingredienti nell’estrattore di succo, uno dopo l’altro

Chiudere il tappo salvagoccia, in modo da mescolare gli ingredienti.

Dopo aver terminato l’estrattura, aprire il tappo e versare il succo ottenuto in bicchieri alti.

Potete decorare infine con una fettina di kiwi.

Il succo è pronto per essere gustato.

Ecco un altro succo da poter preparare

Ingredienti

2 mele



2 pere



cannella un pizzico



Preparazione :