Il mal di gola si manifesta in particolar modo in inverno per diverse cause, scopri come alleviarli con rimedi in modo naturale.

In inverno il corpo è maggiormente esposto a temperature basse, umidità e freddo, quindi i malanni di stagione si faranno sentire. Raffreddore, tosse, sinusite ed emicrania per non parlare del mal di gola, le cause sono diverse dai semplici sbalzi termici all’infezione da virus. Il mal di gola non si manifesta sempre allo stesso dipende se si tratta, se è un infiammazione della faringe o laringe. Parlatene con il medico se è davvero fastidioso, ma nel frattempo potete rimediare con ingredienti del tutto naturali scopriamo quali.

Rimedi naturali per alleviare il mal di gola

Il mal gola in alcune circostanze è davvero fastidioso provoca un dolore, bruciore in casi seri di forte infiammazione può manifestarsi anche febbre. Parlatene sempre con il medico che dopo una visita accurata saprà indicarvi la terapia da seguire. Ma se volete potete trovare un pò di sollievo a questo fastidio con dei rimedi naturali.

1-Aceto di mele: un ingrediente che avrete a casa sicuramente perchè si utilizza in cucina per la preparazione di alcune pietanze o per prendersi cura dei capelli. Grazie alle sue proprietà antibatteriche naturali riesce ad alleviare i sintomi del mal di gola. Basta sciogliere un pò di miele, succo di limone e aceto di mele in una tazza calda di acqua e bere.

2-Gargarismi con limone: agrume che avrete in frigo sicuramente, non solo è un antibatterico, ma contiene la vitamina C che è un alleato per combattere i malanni invernali. Provate con dei gargarismo, basta filtrare il succo di un limone e metterlo in un pò di acqua e sciacquate la gola anche 3 volte in un giorno.

3-Cannella e chiodi di garofano: basta preparare un soluzione. Fate bollire in 500 ml di acqua, metà cucchiaino di chiodi garofano e di cannella, per almeno 10 minuti e poi lasciate raffreddare bene. Con la soluzione ottenuta fate dei gargarismi, anche più volte al giorno.

4-Cipolle: un alimento non gradito da molti in quanto ha un odore forte e per alcuni sgradevole. Non si utilizza in cucina solo per insaporire piatti, ma apporta tantissimi benefici all’organismo, come l’aglio sono dei veri e propri antinfiammatori naturali. Basta preparare una tisana mettendo a bollire le bucce di cipolla con acqua, poi filtrate e fate intiepidire, dolcificate bene e gustate.

5-Zenzero: la radice dello zenzero è un vero e proprio alimento che aiuta a perdere peso, facilita la digestione ma è molto efficace anche in caso di mal di gola. Quindi potremmo dire una spezia che non dovrebbe mai mancare a casa visto che ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche e allevia il mal di gola. Basta preparare un infuso con un pò di zenzero grattugiato, con acqua e miele, poi fate riposare per 8-10 minuti e dolcificate con un pò di miele.

6-Propoli: il classico rimedio, si può definire un vero e proprio disinfettante naturale. Scioglietelo in una tazza di acqua calda e poi unite il miele e il limone. Bevete e noterete sicuramente un pò di sollievo.

Consigli utili

Sicuramente dopo aver parlato con il vostro medico, potete chiedere se questi rimedi possono essere di aiuto visto che ci sono casi in cui il mal di gola dipende da infezione, magari occorrono farmaci specifici per curarla.

Sicuramente sarà necessario seguire qualche piccolo consiglio su come agire in caso di mal di gola.

-Idratarsi molto con acqua

-Evitare di fumare

-Non bere bevande zuccherate e gassate

-Non svolgere attività fisica se frequentate ambienti umidi o troppo secchi.

Non trascurate mai il problema sono sempre consigli ma chiedete sempre il parere medico!