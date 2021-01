Se ti sei sempre chiesta qual è il segreto per essere sempre chic la risposta è che devi avere almeno questi 5 capi base nell’armadio. Scopri quali sono.

Se ti sei sempre chiesta come fanno alcune donne ad essere sempre chic la risposta è molto semplice, basta avere alcuni bei capi base da poterci giostrare nei vari outfit.

Questo non significa quindi dover spendere necessariamente una fortuna per vestirsi bene, basta solo avere l’accortezza di acquistare alcuni capi e accessori di base, su cui poi costruire il nostro look, che possano essere un passepartout.

Non ci resta allora che scoprire quali sono i 5 capi base a cui non possiamo rinunciare e su cui puntare tutti i nostri outfit.

Ecco i capi e accessori base su cui costruire gli outfit per essere sempre chic

Per essere sempre chic il segreto è costruirsi uno scheletro di guardaroba con alcuni capi e accessori base da utilizzare per costruire il proprio look di volta in volta.

Non solo da abbinare fra di loro, ma anche da indossare insieme a pezzi più trendy e che si rifanno tendenzialmente alla moda del momento.

I capi e accessori evergreen però non dovrebbero mai mancare nell’armadio di nessuna donna, perché sono quelli la chiave di volta per un look vincente.

Meglio allora investire qualcosa in più in questi pezzi che ‘non passano di moda’ e che possono essere il punto fermo su cui costruire poi tutto il reso dell’outfit piuttosto che su capi che durano una stagione e sono destinati a tornare in fondo all’armadio appena passata la moda.

1) Blazer. Avere una bella giacca è un passepartout per tutte le occasioni. Abbinata con un semplice jeans o un pantalone e una sneakers fa subito chic anche se siete vestite in maniera casual. Il blazer di taglio maschile poi dona praticamente a tutte. Alle curvy non segna i fianchi mentre le magre potranno scegliere un modello un po’ più avvitato. Insomma, sul blazer vi potrete davvero sbizzarrire. Anche sui colori, optate per colori che stanno bene con tutto come nero, grigio o blu, altrimenti se vi piace lo stile british osate con un modello in tweed.

2) Jeans. L’abbiamo detto e ridetto e non ci stancheremo mai di farlo ma i jeans sono uno dei capi base di un guardaroba. Portabili in ogni stagione dell’anno il pantalone di jeans è uno degli intramontabili da avere sempre a portata di mano. E visto che i pantaloni di jeans sono quelli che forse la maggior parte di noi utilizza di più perché non averne un paio che ci calza perfettamente a pennello? Di sicuro quello sarà il pezzo forte su cui poi costruire tutto il resto del nostro outfit. Non considerando che possiamo indossare il jeans per un look casual da portare tutti i giorni, o abbinarlo con un top elegante e sfruttarlo per un’occasione più importante.

3) Le sneakers bianche. Semplici e dalla linea affusolata, contrariamente alle chunky sneakers di cui vi abbiamo già parlato, le classiche scarpe da ginnastica in total white o al massimo con qualche inserto, ma nulla di troppo vistoso, stanno bene con tutto. Dai jeans ai pantaloni, dalle gonne corte e lunghe ai vestitini. Addirittura se sopra siamo vestite troppo seriose la sneakers bianca sdrammatizzerà il nostro look rendendolo molto più casual e ideale per tutti i giorni.

4) Una borsa grande e bella. Spendere qualcosa in più per una borsa da giorno di sicuro non è uno di quegli acquisti di cui vi pentirete. A patto che non inseguiate le mode del momento e optiate per un modello classico. La borsa di buona fattura, firmata o no, durerà comunque nel tempo e non passerà con le mode. Avere un accessorio bello renderà qualsiasi look basic subito importante. Qui vi avevamo anche rivelato i trucchi per far sembrare importane un look low cost.

5) Occhiali da sole. C’è poco da fare, quando si completa un outfit con un paio di occhiali da sole che ci calzano a pennello sembriamo subito più chic. Non solo, gli occhiali da sole sono uno di quegli accessori che possiamo davvero indossare tutto l’anno. Giornate di pioggia battente a parte, ovviamente. A tal proposito prendiamo esempio dalle star. Vi siete chiesti perché li indossano toujours?

E voi li avete i vostri 5 capi basic nell’armadio?