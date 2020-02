Scopri cosa accade al tuo organismo se mangi lo zenzero ogni giorno.

Lo zenzero è un alimento ricco di proprietà e pertanto prezioso per la nostra salute. Utilizzato per lo più come spezia, può essere consumato anche grattugiato o intero, donando benefici impensabili al nostro organismo. Per assicurarsi la giusta dose giornaliera basta utilizzarlo sotto forma di infuso, grattugiato nell’insalata, o come spezia per svariati condimenti o dolci. Volendo si può anche realizzare un olio allo zenzero da usare poi sui vari piatti.

Il suo sapore fresco e agrumato è un vero piacere su molte pietanze ed i benefici che da lo renderanno un alimento del quale non potrai più fare a meno.

Zenzero. Ecco i motivi per cui andrebbe assunto ogni giorno

Sostiene il sistema immunitario. Lo zenzero aiuta a mantenere attivo il sistema immunitario, proteggendoci dai malanni di stagione

È un potente anti infiammatorio. Consumarlo tutti i giorni lenisce dai dolori cronici e, in generale, allevia i dolori muscolari o articolari e persino quelli dovuti al ciclo

Aiuta a guarire più in fretta dagli stati influenzali. In Oriente viene spesso utilizzato sotto forma di infuso per evitare di ammalarsi o per guarire più in fretta da raffreddori e stati influenzali. Insieme ad un cucchiaino di miele funge da antibiotico naturale

Favorisce la digestione. Masticare alcuni pezzetti di zenzero facilita la digestione, specie dopo i pasti

Accelera il metabolismo. Ottimo quindi per chi sta affrontando una dieta

Regola la glicemia. Assumerlo ogni giorno aiuta a mantenere stabili i livelli di glicemia arrivando addirittura a ridurla

Migliora la circolazione sanguigna

Regola il colesterolo. Aiutando a contrastare i grassi, lo zenzero è valido anche per mantenere il colesterolo a dei livelli normali

È ottimo per prevenire alcuni tipi di tumore come quello al colon retto

È ottimo contro la nausea, da masticare dopo i pasti o da bere sotto forma di tisana

Per far si che lo zenzero consumato ogni giorno dia gli effetti sopra illustrati è necessario consumarne almeno 15 grammi al giorno se si preferisce quello fresco. Per quanto riguarda la polvere bastano invece cinque grammi.

Prima di iniziare ad assumerlo in alte dosi è sempre meglio sentire il parere del proprio medico curante. Va inoltre ricordato che dosi superiori a quelle indicate possono causare bruciori di stomaco.