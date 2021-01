Hai lo stomaco appesantito e non sai come rimediare? Ecco come rimediare in 4 mosse, sentirai subito sollievo.

Accade spesso di sentirsi appesantiti dopo aver pranzato troppo, si percepisce un senso di pesantezza e non si sa come rimediare.

Pranzare troppo non fa per nulla bene perchè non solo si avvertirà un senso di pesantezza che renderà molto difficile la digestione. Episodi rari che non sono da confondersi con disturbi digestivi legati ad un’alimentazione sregolata, ansia e forte stress. In questi casi parlatene con il vostro medico che saprà darvi tutte le informazioni su come intervenire.

Sicuramente quando si mangia troppo è situazione è dir poco spiacevole che rende nervosi e spossati tutta la giornata per non parlare poi dei sensi di colpa. Ma noi di CheDonna.it abbiamo la soluzione adatta per rimediare con 4 semplici mosse.

Hai mangiato troppo a pranzo? Ecco come rimediare in 4 mosse

Può accade di arrivare affamati a pranzo soprattutto quando si salta il primo pasto della giornata la colazione. Infatti come consigliano i nutrizionisti questo pasto non andrebbe mai saltato per evitare di arrivare affamati a pranzo e mangiare troppo senza darsi freno e limiti. Tutto ciò potrebbe causare senso di pesantezza di stomaco che comporta anche dolori alla fascia addominale, flatulenza, nausea e vomito.

Ma si può rimediare immediatamente quando si mangia troppo, ecco come.

1- Uscire e fare una passeggiata: un modo per cambiare aria e sentirsi un pò meglio. Infatti mettete degli abiti e scarpe comode e scendete fate una passeggiata senza correre, basta anche mezz’ora. Il tempo necessario per far abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, inoltre si faciliterà la digestione.

2-Menta piperita: un rimedio della nonna sempre efficace. La menta riesce ad alleviare il gonfiore e a combattere eventuale nausea. Basta avere delle foglie secche o se avete la fortuna di avere una pianta a casa utilizzate quelle fresche. Portate ad ebollizione l’acqua poi mettete in una teiera le foglie, tenete conto che ne bastano 4-5 per 200 ml di acqua. Lasciate in infusione per 5 minuti, poi bevete, se volete potete aggiungere un pò di miele.

3- Sgranocchiare un pò di finocchio crudo: dovrete mangiarlo dopo i pasti, noterete già un di sollievo. In alternativa va benissimo masticare un pò di radice di zenzero o preparate una tisana.

4- Bere acqua e limone: idratarsi fa bene , ma questo andrebbe fatto ogni giorno. Il nostro organismo ha bisogno della giusta idratazione, sarebbe importante assumere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ma capita di non riuscirci, allora scopri il trucchetto efficace per farlo. In caso di pesantezza di stomaco potete provare ad unire all’acqua un pò di succo di limone che aiuta a favorire la digestione. Si consiglia acqua tiepida, noterete i benefici subito.

Ricordate che dopo aver mangiato un pasto abbondante non dovete assolutamente mettervi al letto o sul divano, potete solo peggiorare la situazione. Si consiglia di aspettare almeno un paio di ore se non si vuole peggiorare la situazione.