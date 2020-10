Colazione: perchè è importante non rinunciare a questo pasto

Perchè è importante la colazione? Quali sono i benefici e le conseguenze del primo pasto della giornata? Scopriamo insieme.

Si sente parlare spesso di alimentazione sana, regole de seguire e buone abitudini, ma non tutti purtroppo lo fanno.

Non è una moda mangiare sano, ma se si seguono determinati consigli ci permetterà di vivere nel benessere. I nutrizionisti, spesso tramite i media, ci informano del perchè è opportuno fare una scelta saggia su che cibi portare a tavola, e soprattutto quali possono essere i benefici di un alimentazione sana e squilibrata.

Ad esempio soffermandoci sul primo pasto della giornata, sono poche le persone che hanno la buona e sana abitudine di fare colazione. E’ il pasto della giornata a cui nessuno dovrebbe rinunciare, perchè ci fornisce l’energia giusta per iniziare la giornata.

Se si salta oppure si mangiano cibi troppo calorici e poco salutari non va per niente bene, la colazione perchè è importante? Cosa accade se rinunciamo?

Colazione: perchè è importante non rinunciare

La colazione è uno dei pasti che viene messo in secondo piano, sono poche le persone che al mattino si siedono a tavola e decidono di fare colazione. Quando si salta la colazione, si rischia di non arrivare a pranzo, perchè lo stomaco starà a digiuno per diverse ore, non riesce.

Quindi saltare la colazione, non è una scelta saggia, anzi per iniziare la giornata con il piede giusto, si dovrebbero assumere determinati nutrienti, senza eccedere, ci fornisce il 20% del fabbisogno giornaliero in termini di calorie. E’da tenere presente che saltando la colazione, significa stare a digiuni per più di 10 ore, dipende da che ora cenate la sera.Quando il vostro stomaco è vuoto o semivuoto, ci si ritrova in una fame nervosa che vi spinge a mangiare qualsiasi cosa ci passa davanti ai nostri occhi.

Questo è molto deleterio per il vostro organismo, perchè rischiate di mangiare cibi che al momento vi saziano, ma sono privi di sostanze nutritive. Quindi se iniziate la giornata con una buona colazione, avrete sicuramente la grinta in più per affrontare la giornata diversamente e con una carica in più.

Con la colazione, si garantisce il 20% del fabbisogno giornaliero delle calorie, ma sempre ponendo attenzione a ciò che si mangia. Ricordate che una colazione scarsa o inesistente fa rallentare il metabolismo, infatti con la colazione dovreste assumere alimenti leggeri, ricchi in sostanze nutritive che apportano non solo calorie, ma anche aumentano la sazietà.

Quindi si devono evitare tassativamente i cibi spazzatura come merendine, biscotti ripieni, torte farcite, ma prediligete alimenti integrali, ricchi in fibre, biscotti e dolci preparati in casa, magari da porre più attenzione alla scelta degli ingredienti.

La colazione se viene eseguita regolarmente e con alimenti giusti a lungo andare riduce il rischio di obesità, malattie cardiovascolari, non fa innalzare i livelli di colesterolo cattivo, ma tutto deve essere comunque legato ad un regime e stile di vita regolare e sano. Inoltre con la colazione aumenta anche il livello di concentrazione e prestazioni fisiche.

Cosa accade se si salta la colazione?

La colazione è importante, saltarla è davvero sbagliato, basti pensare che il nostro organismo ha bisogno del giusto apporto calorico per iniziare la giornata bene. Spesso accade che per mancanza di tempo si omette la colazione, ma bisogna solo pensare che dopo diverse ore a digiuno, si possono creare problemi diversi. Infatti inizia a mancare la concentrazione, ci si sente più stanchi, le prestazioni diminuiscono, si avverte un senso di vuoto allo stomaco. Inoltre si ha sonno che rischia di prolungarsi per tutto il giorno.

Saltando la colazione si arriva a pranzo più affamati di conseguenza, si mangia molto di più che a lungo andare potrebbe farci aumentare di peso. E poi non tutti sanno che il mancato apporto di nutrienti può determinare un alterazioni dell’umore, determinando stress e irritabilità. Per non parlare dell’indebolimento del sistema immunitario, perchè non apportando i giusti nutrienti, si abbassano le difese immunitarie, esponendo maggiormente il corpo ad ammalarsi. La mancanza di colazione, potrebbe determinare dei problemi all’apparato digerente, infatti il mancato apporto di fibre, acqua e nutrienti non consentiranno le regolari funzioni dello stomaco e intestino.

Quindi se si salta la colazione, si decide di sgranocchiare la prima cosa che ci capita davanti, il più delle volte sono snack poco salutari, ricchi in grassi, zuccheri e poco nutritivi.

Provate a seguire i nostri consigli sullo spuntino di metà mattinata.

Anche le proteine vengono a mancare che sono presenti in tantissimi alimenti che si possono consumare a colazione. Le proteine senso di sazietà e contribuiscono a rendere più efficiente il nostro organismo, aiutando anche la funzionalità dei muscoli.

Cosa mangiare a colazione?

Non esiste una regola precisa, perchè l’alimentazione da seguire dipende tanto dallo stile di vita, età sesso, gusti, intolleranze e se si svolge una regolare attività sportiva.

E’ opportuno chiedere informazioni più dettagliate al nutrizionista che saprà consigliarvi al meglio cosa mangiare. Ma in linea generale ci sono degli alimenti da prediligere rispetto ad altri, sicuramente la colazione deve essere ricca in carboidrati, proteine, sali minerali, grassi e fibre.

Gli alimenti sconsigliati sono: merendine e brioches che contengono zuccheri raffinati e i grassi saturi, tutto ciò che contiene più grassi e zuccheri rispetto a proteine e fibre. Inoltre cimentatevi in preparazioni fatte in casa, dolci, muffin e biscotti, che conterranno sicuramente ingredienti salutari, ricordate che sarete voi a sceglierli, quindi potete porre più attenzione.

La colazione tipo potrebbe essere una tazza di latte parzialmente scremato con un pò di caffè amaro, accompagnato da un dolce fatto in casa o con delle fette biscottate integrali. Potete spalmare un pò di miele o marmellata fatta in casa. In alternativa al latte potete scegliere anche una spremuta d’arancia fatta in casa o un vasetto di yogurt, perchè no un pò di frutta.

Alimenti da preferire a colazione in linea generale sono:

latte vaccino: se non avete alcuna intolleranza;

latte vegetale: come di riso, di avena,di mandorla, di cocco e di soia;

yogurt ricco di fermenti lattici;

cereali: come il muesli o i fiocchi di cereali integrali

corn-flakes

gallette di riso

marmellata: preferibilmente preparata in casa o industriale senza zuccheri aggiunti;

pane integrale con del miele

biscotti fatti in casa : che contengono pochi zuccheri e grassi saturi, magari da preparare con lo zucchero di canna;

: che contengono pochi zuccheri e grassi saturi, magari da preparare con lo zucchero di canna; frutta fresca

pancake fatti in casa

mandorle e noci: che sono ricche di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6.

Consigli da seguire

Dopo tutto è opportuno fare il punto della situazione, riassumendo e dando qualche consiglio a riguardo.

1-Non saltare mai la colazione: deve essere un piacere, un modo positivo per affrontare la giornata in perfetto benessere. Quindi alzatevi prima al mattino e dedicate 10 minuti (che non sono tanti) alla vostra colazione.

2-Evitate di fare la colazione al bar: per alcune persone diventa un vero e proprio piacere, perchè fa risparmiare tempo. Inoltre è più comodo andare al bar sedersi e gustare un buon caffè con un cornetto farcito, inoltre c’è più scelta. Ma si corre il rischio di mangiare male se si scelgono cornetti, dolci farciti che apportano tante calorie ma pochi nutrienti. Basta fare attenzione a ciò che si mangia, alimenti sani e poco calorici, senza abbuffarci di biscotti e cornetti.

Magari scegliete, un croissant vuoto, o ai cereali senza farcitura, oppure potete optare per frutta fresca o secca. Molti nutrizionisti consigliano di mangiare a colazione la frutta fresca e di stagione. La frutta contiene acqua, vitamine, fibre e antiossidanti. In alternativa anche i frullati e spremute preparate al momento e non succhi di frutta confezionati che sono poveri in frutta ma ricchi in zuccheri.

3- Non fare mai una colazione in fretta: rilassatevi e prendetevi del tempo, per l’organismo è benefico.

4-Evitate troppi zuccheri: non eccedete nelle quantità, potete anche utilizzare lo zucchero di canna o dolcificanti che sostituiscono lo zucchero bianco.

5- Non eccedete con le quantità: bastano pochi e sani alimenti, senza strafare!

6- Variare: la parola magica, questa vale per tutti i pasti, mangiare sempre le stesse cose ci fa annoiare, ogni giorno cambiate, così la colazione sarà più bella. Quindi non solo è importante mangiare sano e non saltare la colazione, ma anche variare! Purtroppo a differenza degli altri pasti, con la colazione c’è il rischio di ripetersi in quanto tendiamo a mangiare sempre gli stessi biscotti, bere lo stesso latte, mangiare lo stesso yogurt.

Non è poi così difficile mangiare sano a colazione, inoltre non dovete saltare per nessun motivo il primo pasto della giornata. Avete capito perchè è importante fare colazione?