Il ‘Capri-Gate’ ha sconvolto la permanenza di Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello VIP: Dayane Mello disperata si confronta con lui dopo la bomba lanciata in diretta lunedì

Quella di lunedì scorso è stata una puntata decisamente di fuoco per l’ex tronista Andrea Zelletta, che ha avuto un confronto con la sua fidanzata Natalia Paragoni dopo lo strano regalo di Natale ricevuto nella casa.

L’ex corteggiatrice ed influencer aveva fatto recapitare ad Andrea un regalo enigmatico composto da una boccetta di profumo, un elastico per capelli e la scatola dell’anello di fidanzamento, il tutto corredato da un freddo bigliettino di ‘auguri’ che citava testuali parole: ‘Buon Natale… Dalla TUA FIDANZATA… Spero che tu possa essere sereno per il tuo Natale, a presto’.

Parole decisamente distaccate se fatte da una donna che si professa innamorata del suo compagno e che sui social posta spesso vecchie foto insieme a lui corredate sempre di belle parole al seguito. Questo dono aveva gettato Andrea nella confusione più profonda che, per giorni, aveva provato a dare spiegazioni a tale gesto, senza però trovare un senso al tutto.

Il Grande Fratello aveva quindi deciso lunedì di dare la possibilità ai due di confrontarsi per capire meglio cosa si nascondesse dietro il dono di Natalia. I fidanzati, appena incontrati in casa, si erano guardati negli occhi e Natalia, in lacrime, aveva cercato di dare un senso al suo gesto, ammettendo di averlo fatto anche un po’ per ‘punire’ Andrea per la vicinanza con le altre donne della casa, nella fattispecie Rosalinda, con la quale Zelletta ha instaurato un forte legame, fatto di confidenze, abbracci e qualche massaggio di troppo.

Tutto bene, tutto risolto, se non fosse che, a fine confronto, il GF decise di gettare una piccola bombetta allo Zelletta innamorato, mandando in onda un confessionale nel quale Dayane Mello, accompagnata da Tommaso e Cecilia, confidava di sapere qualcosa di più su Natalia.

La modella infatti si era lasciata andare ad allusioni circa un presunto tradimento dell’influencer in quel di Capri quando, in vacanza con amici, pare Natalia abbia passato la notte con un altro uomo. A sostenere la sua tesi ci fu anche il chirurgo delle vip, Giacomo Urtis, che confermò con gli altri inquilini della casa quanto spifferato dalla Mello.

Questa clip fu una doccia fredda per Andrea Zelletta che, con la visita di Natalia, pensava di aver risolto ogni problema e sperava di poter continuare il suo percorso in casa nel migliore dei modi ed a cuor leggero. Per quanto in diretta Andrea si mostrò distaccato da questo chiacchiericcio e per nulla sconvolto, le ore successive alla diretta videro mutare completamente il suo umore, arrivando ad una crisi di pianto per la possibilità che la sua fidanzata potrebbe averlo davvero tradito.

Dayane Mello si pente (troppo tardi) della bomba lanciata su Natalia e disperata chiede scusa ad Andrea

La reazione di Andrea dopo la puntata ha forse sconvolto Dayane che, presa dai sensi di colpa, poche ore fa ha cercato un confronto con lui, senza però cambiare la sua tesi sul presunto tradimento di Natalia.

Dayane, forse per la prima volta, si mostra pentita di un suo atteggiamento e durante il confronto con Andrea scoppia in lacrime per averlo ferito. ‘Ti ho visto giù, sei un bravo ragazzo, e penso che fosse giusto che tu sapessi’. Andrea l’ascolta attento e le dice che capisce le sue intenzioni e non pensa che lei lo abbia fatto con cattiveria, ma esorta la coinquilina a pensare prima di parlare, perchè ora lui è dentro la casa e non può risolvere la questione come vorrebbe, dovendo rimanere con questo dubbio atroce fino alla fine del suo percorso.

Dayane chiede scusa ad Andrea in lacrime 😢

Parte 1 #gfvip pic.twitter.com/PsuljyhVL0 — Anya (@any1_anya) December 29, 2020

Andrea quindi non si mostra più così sicuro della tesi della sua fidanzata? Dayane è riuscita ha mettere un dubbio nella testa dell’ex tronista? Siamo certi che il Grande Fratello lunedì non lascerà scappare una dinamica così ghiotta e torneremo a parlare di nuovo del nuovo Gate della casa