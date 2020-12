Natale è arrivato anche nella Casa del GF VIP e, mentre tutti i vipponi si sono commossi per i video ed i regali ricevuti, Andrea Zelletta soffre per il misterioso ‘dono’ di Natalia, la sua fidanzata

Nella Casa del Grande fratello Vip ieri, 25 Dicembre, si respirava aria di normalità. I vipponi infatti, per il giorno di Natale, hanno ricevuto diversi video messaggi e regali dalle proprie famiglie che hanno cercato di farli sentire meno soli in questo giorno di festa.

Per tutti è stato un momento di gioia e commozione, ma per Andrea Zelletta non è andata proprio così. Quando infatti il GF ha chiamo Andrea sotto il led per aprire i suoi regali è successo qualcosa che ha lasciato l’ex tronista di stucco. Già quando sono andati in onda i video messaggi delle famiglie, lo stupore di Andrea è stato notare che Natalia non ha partecipato agli auguri, e già questo lo aveva lasciato interdetto.

Speranzoso di trovare una bella lettera ed un bel dono dalla sua compagna, Andrea ha aperto il suo pacchetto come un bambino di 3 anni che la mattina si sveglia con l’albero colmo di doni, restando però delusissimo dal contenuto, e soprattutto dal bigliettino allegato, freddo e distaccato.

GF VIP, il regalo di Natalia lascia Andrea preoccupato e dubbioso

Ecco il momento in cui Andrea apre i regali della famiglia e per ultimo quello di Natalia



Questa invece è la reazione di Andrea a mente fredda, quando ha realizzato cosa fosse successo. Ovviamente la sua rabbia nei confronti di Natalia e la delusione è tanta. Per Andrea infatti il Natale è un momento importantissimo, come aveva detto ai suoi compagni proprio il giorno prima, ed il fatto che la sua fidanzata abbia fatto questo gesto lo ha rammaricato molto.

Andrea: “Lei ha sprecato l’unico momento, io non vedevo l’ora di aprire soprattutto il suo biglietto; quando in puntata non ho visto il suo video mi sono dispiaciuto tantissimo e ho pianto: ora sono deluso, molto deluso”

Il post di Natalia su Instagram dopo gli insulti sul web

Ovviamente, dopo aver visto il regalo e la delusione di Andrea, sono stati molti sul web a scagliarsi con l’influencer, accusandola di aver rovinato un momento così bello per tutti, soprattutto per il suo fidanzato.

Sono molte le ipotesi sul regalo recapitato ad Andrea da parte degli altri inquilini e dei telespettatori. Le tesi più quotate sono state:

Natalia ha fatto un contro scherzo ad Andrea per vendicarsi di quello che lui le fece con la complicità de Le Iene Natalia ha scoperto un tradimento di Andrea, e per questo le ha mandato un profumo ed un elastico per capelli non suo, insieme alla scatola vuota dell’anello di fidanzamento Natalia è stufa di Andrea, e sta cercando un modo per farglielo capire Natalia vuole stare un po’ sotto i riflettori, e starebbe usando questa ‘tattica’ per fare qualche ospitata in tv Natalia ha già un altro uomo, quando Andrea uscirà si lasceranno e lei dopo un mese starà già con un altro (questa è la tesi di Dayane, che ha anche aggiunto, te la firmo quando vuoi, poi mi dici)

Natalia ha mantenuto il silenzio fino a questa mattina all’alba, quando ha postato un stories che non fa capire molto, non chiarisce la sua posizione verso Andrea, ma vuole solo zittire chi la sta accusando

Dayane dice di sapere perchè Natalia ha fatto questo regalo ma non può dirlo

Tutti i concorrenti stanno facendo ipotesi su cosa possa essere successo tra Andrea e Natalia, e nessuno riesce a darsi una risposta tranne Dayane, che da ieri sembra essere convintissima del fatto che ci sia qualcosa sotto che però non vuole rivelare per non avere tutta la casa contro:

“Entrare nella dinamica dove io non c’entro, non me la sento di avere la casa contro di me. Devi ricordare che ogni azione ha sempre una reazione. Tutto quello che lui ha passato, avere l’ansia, il confronto, la ragazza che viene qua. Tu che gli dici molte cose e magari passi anche da bugiarda. Perché io devo essere la responsabile di rovinare qualcosa, lui se ne deve rendere conto da solo. Se la devono vedere tra loro.”