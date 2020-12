Scontro al GF Vip, Giulia Salemi distrugge Dayane: “Ti brucia la felicità altrui”

Giulia Salemi e Dayane Mello hanno avuto uno scontro di fuoco dopo la diretta del Grande Fratello Vip: la loro amicizia è giunta al capolinea.

Giulia Salemi aveva iniziato quest’esperienza al Grande Fratello Vip con tutte le buone intenzioni di questo mondo. In particolar modo con Dayane Mello, con cui aveva condiviso l’esperienza sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, ma nonostante ciò le due, in particolar modo dopo la diretta di ieri sera, sono finite ai ferri corti. In quanto la modella brasiliana non crede nel rapporto che la sua collega sta costruendo insieme a Pierpaolo Pretelli.

Giulia, che ha ricevuto una frecciata da Tommaso Zorzi, non ha apprezzato la malafede dimostrata dalla sua amica che invece di dirglielo di persona ha deciso di comunicare il tutto nei confessionale e quando l’ha scoperto in puntata, attraverso le varie clip introdotta da Alfonso Signorini, non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione, discutendo in puntata.

Il loro malumore però è andato avanti anche nelle ore dopo e perfino oggi, dove le due non se le sono di certo mandate a dire. Tant’è che Giulia Salemi ha lanciato una pesante accusa a Dayane, affermando che lei non è in grado di essere contenta per la felicità altrui, visto che quest’ultima le ha confidato che la preferiva prima, quando invece di essere contenta appariva sempre sotto tono, lasciandola decisamente senza parole.

Giulia Salemi litiga con Dayane Mello: “La volevi tu la storiella”

Giulia Salemi ha litigato con Dayane Mello, che ha rivelato di non sopportare più di vederla sorridere in giro per la casa. Quasi come se essere felici o spensierati fosse diventata quasi una colpa per lei, visto che ha ribadito più volte di apprezzare la versione di Giulia più cupa e non quella contenta che ha preso il sopravvento negli ultimi giorni.

“Mi sono decisamente stufata di tutti i tuoi sorrisetti, non riesco più a tollerarli” ha esordito la modella brasiliana durante un confronto piuttosto acceso con la sua compagna di viaggio. “Ora non fai che essere felice, ma io preferirei vedere quella Giulia che è entrata qui settimane fa. Io mi sono affezionata a lei e non quella che c’è oggi” ha proseguito. “Tu sei brava a mascherare tutto dietro ai tuo sorrisetti e questo ci rende molto diverse l’una dall’altra” ha aggiunto.

“Ma ti brucia che io adesso sia felice?” ha subito replicato la Salemi. “Ma ti rendi conto di che razza di persona egoista sei? Io non ho parole. In questo momento non mi trovo chiusa in collegio e non posso avere paura di te che a tavola potresti fulminarmi con lo sguardo se potessi” ha continuato. “Non venire qui ad insegnarmi come si fa ad essere una donna“ ha incalzato Giulia. “Tu con le tue battute ferisci le persone e con me lo hai fatto per ben tre volte. Ieri addirittura mi hai detto che non siamo mai state amiche“ ha continuato. “Mi spiace che tu non riesca ad essere felice per gli altri, visto che ti brucia dentro, ma io vivrò meglio di te perché a differenza tua non sono in grado di provare in invidia e cattiveria”.

“Stai facendo un dramma senza alcun motivo” ha risposto Dayane, che aveva anche offeso Mario Ermito per il suo aspetto accusandolo di essere quasi diventato obeso. “Quanto tu sei entrata in questa casa, io avevo davvero voglia di fare la tua conoscenza. Ma ora sei cambiata insieme ad un’altra persona” ha ammesso. “Continua a fare il dramma insieme alla tua storiella“ ha concluso.

“A te brucia perché la storiella volevi fartela tu, ci hai provato con tre persone diverse ma ti è andata male tutte le volte“ ha concluso Giulia, non mandandole di certo a dire a quella che credeva essere una sua amica. “Tesoro io sono single perché lo desidero io, non perché non c’è nessuno” ha replicato lei.

Giulia Salemi e Dayane Mello sembrerebbero aver messo un freno al loro rapporto e l’amica speciale di Pierpaolo Pretelli non sembrerebbe essere l’unica a pensarla in questo modo, considerato che dopo la diretta di ieri del GF Vip anche Adua Del Vesco ha preso le distanze da Dayane perché delusa da tutte le affermazioni che la sua amica ha fatto sul suo conto alle spalle, mentre davanti la trattava come una delle persone a cui più era legata.