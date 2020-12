Adua Del Vesco, gesto clamoroso durante la notte: colpo di scena al GF Vip

Gesto clamoroso di Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip 2020: è accaduto tutto di notte ed ora nulla sarà più come prima.

Per Adua Del Vesco, dopo la scorsa notte, è iniziato ufficialmente un altro Grande Fratello Vip 2020. L’attrice siciliana ha deciso di chiudere definitivamente un punto alla sua amicizia con Dayane Mello con cui ha vissuto in simbiosi sin dal primo giorno di permanenza nella casa.

A scatenare la rabbia di Adua è stato un filmato trasmesso in diretta da Alfonso Signorini in cui Dayane Mello prendeva le difese di Sonia Lorenzini scagliandosi contro di lei. Le parole della modella brasiliana hanno ferito la Del Vesco che, dopo la puntata, si è confidata con Giulia Salemi ribadendo l’intenzione di voler chiudere definitivamente il loro rapporto d’amicizia.

Adua Del Vesco contro Dayane Mello: “Sono stata un giocattolo nelle sue mani”

Adua Del Vesco non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento di Dayane Mello nei suoi confronti. La siciliana confessa di non avere alcuna intenzione di cercare un chiarimento con lei. Adua, durante una conversazione con la Salemi, confessa di essersi sentita tradita dalle sue parole e di voler chiudere definitivamente l’amicizia che pensava di portarsi anche nella vita reale.

“Mi dispiace per lei, perché ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. Mi sento come in un vortice, che schifo. Non ci posso credere che sia successo“, ha detto sfogandosi con Giulia Salemi che ha previsto un riavvicinamento di Dayane Mello dopo l’eliminazione di Sonia Lorenzini con cui Adua ha avuto un durissimo scontro.

Di fronte ad un ipotetico riavvicinamento di Dayane, però, Adua ha le idee chiare: “Se adesso che è uscita Sonia si riavvicinerà a me? Col ca***. Lei ha perso davvero un’amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita. Ha detto che sono una stratega, che emano energia negativa. Questa donna ha detto cose terribili, che a un’amica non si dicono. Sono stata un giocattolo usato e buttato nel gabinetto. Se mi reputava una persona così orrenda poteva dirmelo in questi 3 mesi”.

L’amicizia tra Dayane e Adua, dunque, è davvero finita o riusciranno a trovare qualcosa?