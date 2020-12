Tommaso Zorzi, stoccata a Giulia Salemi: “Brillo di luce propria, non come lei”

Tommaso Zorzi ha lanciato una stoccata a Giulia Salemi, facendo riferimento alla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ma lei, forse colpa dello spagnolo, sembrerebbe non aver colto nulla.

Tommaso Zorzi non le manda di certo a dire. L’influencer, così come quasi tutto il popolo della rete, non sembra credere nella nuova amicizia speciale nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tant’è che durante il corso di questi giorni non ha mai negato di sospettare che i repentini cambi di sentimenti dell’ex velino moro di Striscia sembrassero piuttosto strani. In quanto prima era interessato ad Elisabetta Gregoraci, poi ha ripensato ad Ariadna Romero ed infine sembrerebbe essere preso dalla bella italo – persiana. Insomma, non sembra essere la persona più decisa di questo mondo.

Per questo motivo Tommaso nelle scorse ore non ha mancato di mostrare tutto il suo “disappunto”, lanciando una sonora stoccata alla Salemi che non ha assolutamente colto che le frasi pronunciate fossero rivolte alla sua persona. Certo, bisogna specificare che Zorzi, che ieri è rimasto senza parole in diretta per Maria De Filippi, le ha pronunciate in spagnolo. Lingua, forse, non compresa alla diretta interessata, ma il messaggio è stato subito captato dal popolo della rete che non ha potuto fare a meno di rendere virale la stoccata di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Giulia Salemi come Pierpaolo: non capisce le frecciate di Tommaso Zorzi

Giulia Salemi si trovava nella stanza insieme a Tommaso Zorzi quando lui le ha lanciato una sonora stoccata, ma come anticipato non è sembrata cogliere nulla di quanto detto da lui. Ma com’è nato il tutto? Cecilia Capriotti ha chiesto all’influencer come mai avesse dei glitter sul suo viso e la sua risposta non è decisamente tardata ad arrivare.

“Io brillo di luce propria” ha esordito Tommaso in spagnolo. “Non sono mica Giulia Salemi che ho bisogno di qualcuno affinché si parli di me“ ha concluso, ma lei sembrerebbe non aver colto la frecciata dell’influencer. Una strana coincidenza che l’ha associa ancora di più al suo amico speciale Pierpaolo Pretelli, che nelle scorse ore nemmeno lui ha compreso una frecciata, rigorosamente in italiano la sua, che Tommaso e Stefania gli hanno rivolto, compresa perfino dalla regia che subito ha scelto di inquadrarlo ma non da lui.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere dunque più simili di quanto il pubblico potesse credere. Anche se non tutti credono alla sincerità dei loro sentimenti, ma soltanto il tempo potrà rispondere a questo loro dubbio.

– Cecilia Capriotti: “perché hai i brillantini sul viso?”

– Tommaso Zorzi (in spagnolo): “perché io brillo di luce propria, non sono come Giulia Salemi che deve fare la coppia affinché se ne parli”#GFVIPpic.twitter.com/ZPtntmG8rB — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 28, 2020

Tommaso Zorzi ha lanciato una frecciata a Giulia Salemi e qualcosa ci suggerisce che sarà una di lunga serie, visto che lui non le manda di certo a dire, ma staremo a vedere come si evolverà il rapporto tra lei e l’ex velino moro di Striscia.