Tommaso Zorzi lancia una stoccata a Pierpaolo, ma lui non capisce – VIDEO

Tommaso Zorzi, insieme a Stefania Orlando, ha lanciato una frecciata a Pierpaolo Pretelli, ma lui non ha colto il messaggio che gli è stato rivolto poco prima della diretta del GF Vip.

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati dal pubblico del Grande Fratello Vip e il motivo non è così difficile da intuire. L’influencer, insieme all’inseparabile Stefania Orlando, non le manda di certo a dire. Un esempio di questa sua tanto amata caratteristica è arrivato qualche ora fa quando, prendendo un caffè insieme a Pierpaolo Pretelli, ha lanciato una stoccata a quest’ultimo, ma lui è sembrato non aver compreso né il significato delle sue parole né tantomeno che fossero rivolte proprio alla sua persona.

Ma cosa è successo? Tommaso, così come il pubblico del piccolo schermo, non è rimasto molto convinto dell’atteggiamento assunto dall’ex velino moro di Striscia la Notizia, che prima era attratto da Elisabetta Gregoraci, poi ha pensato alla madre di suo figlio e fine ha dato un passionale bacio a Giulia Salemi. Insomma, si è dato parecchio da fare.

Ma quanto sono sincere queste sue passioni e quanto studiate a favore di telecamera? Il dubbio non ha invaso soltanto i telespettatori ma anche Tommaso Zorzi, che ha lanciato una stoccata a Pierpaolo Pretelli che purtroppo sembrerebbe non aver colto.

Pierpaolo Pretelli stroncato al GF Vip: web esulta con Tommaso Zorzi

Il tè è bollente anche questa mattina, grazie portineria Zorzando #GFVIP pic.twitter.com/XEyrQJTXAV — Angelica (@therealengie) December 28, 2020

Tommaso Zorzi, mentre prendeva un caffè con Stefania Orlando, come potete vedere dal video pubblicato in pagina, si è chiesto come possano alcune persone cambiare i propri rapporti con le persone in maniera così repentina. In quanto lui non riuscirebbe mai a cambiare i suoi sentimenti in maniera così rapida. La regia, a cui nulla sfugge, ha subito inquadrato Pierpaolo Pretelli che era seduto proprio accanto a loro.

“Io non capisco più niente” ha esordito Tommaso, che stasera rimarrà senza parole per la sorpresa di Alfonso Signorini. “Ti aiuto io” ha prontamente replicato Stefania maliziosa. “Questa fruibilità dei rapporti, non so. Io non sono così. Io quando mi fisso, mi fisso” ha proseguito lui. “Evidentemente non si è fissati abbastanza, hai capito?” ha replicato Stefania, ma Pierpaolo non ha sembrato cogliere alcun riferimento al suo percorso nella casa, mentre gli utenti della rete e la regia hanno subito compreso il tutto.

Tommaso: Elisabetta, Giulia e la sua ex… cioè, voglio dire, c’ha 30 anni, non ne ha 20. Si facesse un’idea. Sennò veramente passa proprio per… io uno così come fidanzato non lo vorrei mai. Con Eli il problema Ariadna non c’era […] Allora è farfallone TOMMASO GRAZIE#GFVIP pic.twitter.com/rS0FECfaOv — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) December 28, 2020

Sicuramente durante il corso della diretta di questa sera, Pierpaolo Pretelli sarà messo sotto torchio al GF Vip perché nemmeno il pubblico del piccolo schermo sembra credere più di tanto alle sue continue riflessioni e flirt nati all’interno della casa più spiata d’Italia, sospettando che sia il suo modo per emergere tra le dinamiche del programma. Sarà realmente così?