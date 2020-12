Dayane Mello, colpo basso su Mario Ermito: web indignato – VIDEO

Dayane Mello ha fatto di nuovo infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip, che è rimasto profondamente indignato dal suo commento sul fisico di Mario Ermito.

Dayane Mello continua il suo percorso nella casa del GF Vip e senza non poche polemiche. La bella modella brasiliana aveva inizialmente fatto colpo sul pubblico del piccolo schermo, ma alcune sue recenti uscite stanno facendo perdere il consenso che aveva raccolto tra i telespettatori, quelli italiani non i brasiliani che continuano a sostenerla attraverso il televoto.

Dayane, prima della diretta di ieri sera, è finita di nuovo al centro della polemica a causa di uno scivolone nei confronti del nuovo concorrente Mario Ermito, su cui molte vippone hanno messo gli occhi.

La modella, infatti, si è lasciata andare ad un commento di pessimo gusto nei confronti del suo compagno di viaggio, giudicando il suo aspetto fisico perché avrebbe messo su qualche chilo di troppo. Il colpo basso di Dayane Mello su Mario Ermito, che di recente si è raccontato senza filtri, non ha assolutamente fatto piacere al popolo della rete, che ha prontamente stroncato l’atteggiamento della modella.

Mario Ermito, Dayane Mello fa body shaming: ma non è la prima volta

Mario Ermito si trovava nella casa del Grande Fratello Vip girando senza maglia, indossando soltanto un pantaloncino. La sua “passerella” è stata prontamente notata da Dayane, che si trovava stesa sul divano, che non ha potuto fare a meno di commentare il tutto.

“Mario, ma te l’ho detto che altri 5 chili che metti e diventi obeso“ ha tuonato la modella, che di recente aveva sganciato la bomba su Natalia Paragoni per poi ritirare il tutto durante il corso della diretta.

Il suo commento, che non solo ha dimostrato tutto il suo pessimo gusto, ha fatto infuriare il popolo della rete che non ha perdonato l’ennesimo scivolone di Dayane Mello, visto che di recente la stessa scena si era ripetuta con la sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò, in quanto le aveva rimproverata di aver scelto di fare colazione con uova e bacon. “Diventerai una cicciona” le aveva detto, dimenticando che l’attrice ha combattuto in prima persona contro l’anoressia, ignorando le conseguenze che un simile commento può avere sulla sua psiche.

LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA MEZZA DONNA. Perché in puntata non si denuncia anche il BODYSHAMING visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba. #GFVIP pic.twitter.com/QDCAxg0Xgv — ’ (@ok__karen) December 28, 2020

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha stroncato Dayane Mello, in quanto non apprezza che la modella si lasci andare a commenti di dubbio gusto nei confronti dei suoi compagni di viaggio, ma che soprattutto non venga ripresa in diretta a causa di questi suoi scivoloni, visto che non sono di certo i primi che fa da quando la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha avuto inizio, ma il tutto è quasi sempre passato in sordina ed in diretta si è parlato soltanto dei suoi rapporti nel programma.