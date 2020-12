Il dramma di Mario Ermito: “Mio padre stava morendo davanti ai miei occhi”

Mario Ermito racconta il dramma vissuto qualche anno fa: tra la lacrime racconta di aver visto suo padre quasi morire davanti ai suoi occhi.

Il Natale si avvicina e nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dilaga la nostalgia per gli affetti. Anche gli ultimi arrivati come Mario Ermito si lasciano andare a confidenze toccanti aprendo porte dolorose del proprio cuore. Chiuso in sauna con Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli, l’attore pugliese racconta un episodio drammatico della sua vita ammettendo di rimpiangere i Natali trascorsi con la famiglia al gran completo.

Ermito, in particolare, ha raccontato del giorno in cui vide suo padre quasi morire davanti ai suoi occhi facendo una corsa in ospedale per salvargli la vita.

Mario Ermito e il dolore per il padre: “Stava morendo davanti ai miei occhi”

Non trattiene le lacrime Mario Ermito ricordando i Natali in famiglia che oggi non ci sono più e raccontando il giorno in cui corse in ospedale per salvare la vita al padre. “Mio padre è uno che non si è mai lamentato di niente. Mia nonna, per mio papà, era il punto di riferimento. Mia nonna faceva da collante, poi c’è mio nonno che è rimasto da solo e che non sta bene perchè ha 90 anni e ha i suoi acciacchi”, racconta Mario.

“Più passa il tempo e più mi rendo conto che oggi ci sei e domani non lo sai e prima di partire, ti parlo di luglio, io avevo discusso con mio nonno perchè ogni volta che andavo a trovarlo mi diceva che non ero un nipote esemplare, pensava che non mi fregasse niente di lui e prima di partire mi ha richiamato e mi ha chiesto scusa”, ha aggiunto.

“Io sto bene qui, ma dall’altra parte penso a mio nonno che è rimasto da solo, mio padre che da tempo non passa più Natale con tutta la sua famiglia. Sono una serie di situazione che non mi fanno godere quello che sto vivendo adesso”, aggiunge mentre i compagni cercano di consolarlo ricordandogli che, comunque, da casa, lo guarderanno e saranno orgogliosi di lui.

Mario Ermito che ha recentemente parlato del rapporto con l’ex fdanzata Valentina Paolillo, poi si lascia andare al racconto di uno dei giorni più dolorosi della sua vita:

“Mio padre è diabetico, ha avuto due ictus. Mio padre stava morendo davanti ai miei occhi, nel 2015”, ha raccontato Mario che oggi spera di riuscire a far riappacificare il padre con i fratelli per farlo stare tranquillo.