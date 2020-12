Scopri 5 outfit per questo Capodanno 2021, look completi che sapranno valorizzare ogni tipologia di fisico femminile.

E’ vero quest’anno niente ristoranti, ville extralusso, discoteche o feste da 200 invitati: il Capodanno 2021 sarà per tutti noi un Capodanno casalingo.

Non starai certo pensando di trascorrerlo in pigiama vero? Si fa presto infatti a scivolare nell’errore di dirsi “tanto siamo a casa”. Qualcuna di noi stava vacillando già durante il primo lockdown e all’epoca avevamo fatto intervenire Enzo Miccio e i suoi consigli per il perfetto outfit da quarantena.

Questa volta siamo qui per ricordarvi che Capodanno è pur sempre Capodanno e va onorato con il giusto outfit anche se vissuto tra le quattro mura domestiche.

Scopriamo allora insieme che cosa ha da proporci la moda del momento e come sfruttarla al meglio per le nostre necessità.

Come vestirsi per il Capodanno 2021

Ognuna di noi potrà sfoggiare il meglio di sé anche in un ristrettissimo veglione casalingo.

Come sempre il primo passo sarà mettersi di fronte allo specchio e porsi la fatidica domanda: che tipologia di fisco ho? Un look vincente infatti parte proprio da questo, dalla consapevolezza dei propri punti forti e punti deboli e da un pizzico di competenza nel saperli esaltare e mascherare.

Vediamo allora le cinque principali tipologie di fisicità e il loro perfetto outfit per il Capodanno 2021.

Come vestirsi a capodanno se hai il fisico a mela

Quando la pancetta si fa vedere ma le gambe solitamente sono magre e slanciate si parla di fisico a mela.

Qui un vero jolly da giocare sarà la scollatura che potrà andare a concentrare l’attenzione lontano dalle maniglie dell’amore (anche se vi avevamo insegnato a nascondere anche quelle in Come vestirsi per nascondere la pancia? Quando la moda ti fa magra).

L’outfit ideale avrà allora una scollatura generosa e naturalmente una gonna, lunga massimo fino al ginocchio, per esaltare le gambe.

Come vestirsi a capodanno se hai il fisico a pera

Se fianchi e cosce sono un po’ troppo pronunciati e, al contrario, il torace risulta molto stretto siete il classico fisico a pera.

In questo caso consigliamo un top o una maglia che “allarghi” otticamente le spalle ma, soprattutto, un sotto che esalti le curve e il punto vita: perfetti gonna a ruota e scollo all’americana.

Come vestirsi a capodanno se hai il fisico a rettangolo

Se la silhouette appare poco formosa e scarsamente definita avete un fisico a rettangolo.

Tra i vantaggi solitamente per questo fisico ci sono le gambe che quindi vi consigliamo di scoprire con una minigonna mentre per non accentuare l’ampiezza delle spalle sopra consigliamo una blusa quanto più possibile semplice.

Immancabile la cintura o uno stringivita che creerà l’illusione di un punto vita più marcato.

Come vestirsi a capodanno se hai il fisico a triangolo rovesciato

Fianchi stretti e spalle larghe? Allora avete il tipico fisico da nuotatore, noto anche come triangolo rovesciato.

Da manuale bisognerebbe evitare tutto ciò che “crea volume” nella parte superiore, mantenendo uno stile pulito e sobrio.

Un modello di abito ad A è consigliassimo o una tuta stretta in vita e con maniche corte

Come vestirsi a capodanno se hai il fisico a clessidra

E’ il fisico seducente per eccellenza quando la vita stretta viene accompagnata da seno prosperoso e fianchi procaci.

Le aderenze allora saranno d’obbligo. Noi consigliamo un bel tubino, con la gonna linguette che accarezza ed esalta le curve e una scollatura non troppo generosa per non involgarire il look. Proprio come Scarlett Johansson, dei cui outfit vi avevamo parlato recentemente in Sexy come Scarlett Johansson: 5 tips per copiare il look dell’attrice