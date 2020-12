Barbara Palombelli, in pausa dalla conduzione del programma di Rete 4 “Stasera Italia”, si gode la famiglia. Presenta un altro storico programma Mediaset, “Forum”, ed è sempre molto seguita dal pubblico. Recentemente il marito ha parlato di lei. Scopriamo di più sulla giornalista romana.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono sposati da ben 38 anni. Lui ha confessato a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1, di come inizialmente fosse convinto che la loro storia sarebbe durata poco. Evidentemente si sbagliava ed il segreto è fatto da condivisione ed equilibrio.

Barbara Palombelli è quasi ogni giorno in tv

La presentatrice ha compiuto 67 anni ad ottobre ed è raggiante, probabilmente per il successo che hanno i suoi programmi. Risale al 1982 il matrimonio con rito civile ed al 1995 quello con rito religioso con l’ex politico Francesco Rutelli (il ritiro dalla scena per lui è del 2013). Proprio da quell’anno Barbara è tornata in televisione.

Lo scorso giugno da Silvia Toffanin si era aperta raccontando delle adozioni, ha infatti un figlio naturale (Giorgio) e tre adottati, Serena, Francisco e Monica. Serena aveva partecipato al reality Grande Fratello e ve ne avevamo parlato qui. La presentatrice televisiva aveva deciso di confidarsi a “Verissimo” anche in un’altra occasione lasciando tutti a bocca aperta. Nel 2019, con le lacrime agli occhi aveva raccontato il suo dramma dovuto agli aborti spontanei avuti nel corso degli anni. Avrebbe voluto più figli naturali ma non le è stato fisicamente possibile.

Forum è stato interrotto a marzo per l’emergenza coronavirus. Era impossibile registrare nuove puntate e quelle andate in onda negli ultimi mesi erano vecchie. Sembra che il programma tornerà non prima di settembre 2021, come riportato anche da “Libero” ma per Barbara ci sarà in ogni caso l’impegno quotidiano con il talk politico “Stasera Italia” che riprenderà subito dopo la pausa dovuta alle festività natalizie.

Nonostante nel web ci siano diversi articoli su di lei beccata senza trucco o sul teatrino di Forum, l’intelligente conduttrice evita commenti e va dritta per la sua strada come nulla fosse.

Barbara Palombelli sembra aver trovato la felicità. Realizzata al 100% non desta della minima attenzione chi la critica per i look a volte scollati che non sarebbero adatti alla sua età. Coraggiosa e superiore è una di noi!

Silvia Zanchi