Coronavirus | Enzo Miccio consigli per il perfetto outfit da quarantena

In questo periodo di isolamento forzato causa Coronavirus Enzo Miccio ci regala alcuni preziosi consigli di stile per il perfetto outfit casalingo.

La quarantena certo non è facile. Il Coronavirus ci isola dal mondo e, così, rischia di allontanarci anche da noi stesse.

Vietato lasciarci andare però e, se sentite di essere un po’ sull’orlo del baratro, niente paura, abbiamo per voi un aiuto veramente d’eccellenza.

Chi meglio del maestro di stile Enzo Miccio può infatti fornaci i giusti punti fermi da cui ripartire per salvare il nostro look e il nostro charme in questo lungo isolamento?

Aguzziamo allora vista e udito e lasciamoci guidare da chi di stile se ne intende.

Enzo Miccio: consigli di stile a prova di Coronavirus

“#iorestoacasa …. ma con stile

Cari amici, sono giornate lunghe e difficili come ci siamo spesso detti, non lasciamoci andare e non rattristiamoci, piuttosto prendiamoci cura di noi stessi e dedichiamoci una coccola che fa sempre bene al cuore. Vi voglio bene… #iorestoacasa #enzomiccio#andratuttobene #iosonoitalia#iconsiglidelmiccio #micciostyle“

Così Enzo Miccio presenta il suo video social per regalare perle di stile anche in questo particolare momento di isolamento.

Come è dunque secondo Enzo Miccio il perfetto look casalingo?

La prima regola appare più che ovvia:

“Dobbiamo sentirci vivi e come lo facciamo? Tutte le mattine alzandoci dal letto: vestendoci! Basta pigiama, basta tute, basta bigodini sulla testa. Ok ragazze, messaggio chiaro?”

Compreso ciò che proprio non può esser adesso, cerchiamo di capire che cosa invece dovremmo selezionare nel nostro guardaroba:

Leggings e pull – Perfetto per le più romantiche tra noi, q delle che vivono nel mito delle grandi icone del passato. Optate per tessuti morbidi e comodi, mai troppo oppressivi, e preferite tonalità base: nero, blu, marrone andranno benissimo.

e – Perfetto per le più romantiche tra noi, q delle che vivono nel mito delle grandi icone del passato. Optate per tessuti morbidi e comodi, mai troppo oppressivi, e preferite tonalità base: nero, blu, marrone andranno benissimo. Ballerine o friulane – in entrambi i casi naturalmente niente tacchi, piede ben avvolto e tanta comodità. Potrete qui sbizzarrirvi con i colori più vivaci e sarete certo più in ordine che con delle banalissime ciabatte

o – in entrambi i casi naturalmente niente tacchi, piede ben avvolto e tanta comodità. Potrete qui sbizzarrirvi con i colori più vivaci e sarete certo più in ordine che con delle banalissime ciabatte Make up – Vietato trascurarlo anche perché è una vera e propria sferzata di femminilità. Niente di eccessivo, certo, ma un tocco di lucidalabbra e una BB cream non si negano a nessuno.

Ecco che in quattro semplici mosse la quarantena diventa subito più gestibile, più stimolante e decisamente più glamour. Parola di Enzo Miccio!