La Base Trucco SPF è un prodotto che fonde le caratteristiche di una crema idratante e quelle di una crema solare: ecco chi dovrebbe usarla quotidianamente e soprattutto perché.

La creazione di una base trucco viene eseguita in maniera più o meno complessa da tutte le donne che hanno l’abitudine di truccarsi ogni giorno. Tra i vari prodotti che si utilizzano per la creazione della base trucco però non viene quasi mai compresa una crema con fattore di protezione solare, dal momento che molte donne ritengono che sia necessaria soltanto quando ci si espone al sole per molte ore e nel periodo dell’anno in cui il sole è più intenso, quindi praticamente d’estate.

Ciò che molte donne non sanno invece è che il sole peggiora l’aspetto e la salute della pelle nel corso di tutto l’anno e, inoltre, diversi agenti esterni come l’inquinamento atmosferico aggrediscono la pelle costantemente, soprattutto d’inverno e in città.

Esistono in commercio prodotti in grado di svolgere azioni protettive di diverso tipo nei confronti della pelle, minimizzando i danni del sole ma anche quelli dell’inquinamento cittadino, ma è davvero necessario utilizzarli ogni giorno?

Base Trucco SPF: chi dovrebbe utilizzarla e quando?

Le donne dalla pelle molto chiara sono soggette più di altre alla comparsa di macchie scure sul viso, causate principalmente dall’accumulo di melanina. Le macchie sul viso aumentano con l’età, ma di sicuro la scorretta esposizione al sole è la causa scatenante di questo problema.

Le donne che appartengono ai fototipi 1, 2 e 3 (cioè le donne con carnagione chiara e capelli dal biondo al castano) dovrebbero assicurarsi di utilizzare una base trucco con fattore di protezione solare tutti i giorni che trascorrono fuori di casa, scegliendo un livello di protezione adeguato alla loro pelle.

Per quanto riguarda la texture, le creme per base trucco SPF (Solar Protection Factor, cioè con fattore di protezione solare) sono spesso piuttosto untuose e pesanti. È necessario sceglierle con attenzione poiché una texture troppo grassa è inadatta a creare una buona base trucco, soprattutto se utilizzata su pelli grasse o acneiche, che vanno trattate con particolare cura. Per chi ha problemi di questo tipo esistono in commercio anche creme per base trucco SPF con finitura matte, in grado cioè di assorbire il sebo in eccesso evitando che la famigerata “zona T” diventi rapidamente lucida.

La finitura matte è da preferire anche se non si ha la pelle troppo grassa ma si trascorrono molte ore fuori casa per lavoro e si ha la necessità di fissare il make up il più a lungo possibile.

Nella formulazione di alcune creme per base trucco SPF è inserito anche l’acido ialuronico, un ingrediente fondamentale per migliorare lo stato di salute e l’aspetto della pelle matura, perché regala alla cute tono ed elasticità.

Altre creme di questo tipo, sempre destinate alle pelli mature, associano anche diversi ingredienti con proprietà anti age: costituiscono la scelta ideale per donne oltre i 45 anni che vivono in città spesso assolate oppure in comunità montane, dove il sole d’alta quota incide gravemente sulla salute della pelle.

Le creme per base trucco con fattore di protezione solare svolgono anche la funzione di proteggere la pelle dall’inquinamento atmosferico e dalle polveri sottili come ozono, zolfo, piombo e ossido di azoto. Tali impurità causate da inquinamento e smog, depositandosi sull’epidermide, formano una patina che ostruisce i pori, limitando la fuoriuscita del sebo nonché l’ossigenazione della pelle. Come se non bastasse, lo stress a cui sono sottoposte le cellule dell’epidermide produce una gran quantità di radicali liberi. Il risultato è che il processo di invecchiamento della pelle accelera in maniera molto evidente: il colorito apparirà spento e sgradevole alla vista.

Fortunatamente le creme per base trucco SPF sono in grado di bloccare le particelle inquinanti, evitando che penetrino nella pelle e che accelerino l’invecchiamento cutaneo.