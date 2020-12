La base trucco consiste nella creazione di una solida struttura di base sulla quale applicare prodotti di make up colorati e appariscenti come rossetto, ombretto e blush.

Sulla pelle del viso applichiamo grandi quantità di make up con le quali, a volte, non siamo in grado comunque di ottenere l’effetto che desideravamo. Molto spesso il problema nasce dalla cattiva esecuzione della base trucco, che non consente ai prodotti più colorati di “brillare” o di venire applicati al meglio.

La base trucco serve a preparare la pelle del viso ad “accogliere” il make up e soprattutto a minimizzare le imperfezioni che caratterizzano ogni viso, anche quello più giovane.

Un’altra funzione fondamentale della base trucco è quella di fare in modo che il make up duri più a lungo e che sostenga meglio lo “stress” dovuto agli agenti atmosferici, alle varie attività (come mangiare e bere) e al contatto con vari tessuti (come nel caso di mascherine, sciarpe e così via).

Naturalmente una base trucco ben formulata è quella che risponde adeguatamente alle esigenze della pelle sulla quale si utilizza, quindi è opportuno scegliere i prodotti più adeguati al proprio tipo di pelle, orientandosi nella vera e propria giungla di prodotti cosmetici attualmente in commercio.

Le fasi preliminari: preparare la pelle alla base trucco

La detersione del viso è fondamentale per realizzare una base trucco perfetta. Prima di procedere all’applicazione dei vari cosmetici è infatti fondamentale eliminare tutti i residui del trucco precedente e anche l’eventuale strato di sebo superficiale che, soprattutto nel caso della pelle grassa, costituisce una base troppo oleosa per assicurare una buona tenuta del make up.

Trucchi per una buona detersione del viso.

Non utilizzare prodotti troppo schiumogeni, per non seccare eccessivamente la pelle e creare spiacevoli zone di secchezza che potrebbero alterare l’uniformità della pelle.

Anche se è un vero e proprio sapone, chi ha la pelle delicata potrebbe provare il sapone di Aleppo, un detergente tradizionale che rimuove a fondo le impurità anche dalla pelle più sottile e predisposta ad arrossamenti.

Una buona alternativa sono gli detergenti micellari, che riescono a sciogliere ed eliminare completamente ogni residuo di trucco, da quelli a base oleosa a quelli a base d’acqua. Si trovano spesso in una piacevolissima formulazione in gel.

L’importanza dello scrub

Eseguire uno scrub delicato sulla pelle del viso almeno una volta la settimana è assolutamente fondamentale per rimuovere le cellule morte dell’epidermide, donando uniformità e nuova luminosità al volto.

A questo fine è importante scegliere prodotti naturali e non troppo aggressivi, al fine di evitare arrossamenti da sfregamento eccessivo.

Il tonico: un alleato molto sottovalutato

Molte donne non utilizzano il tonico per la pelle dopo aver proceduto alla detersione e allo scrub. Il motivo è che, semplicemente, non a tutte è chiara la sua preziosissima funzione. Il tonico è un astringente, quindi aiuta a minimizzare i pori dilatati e a “ricompattare” la pelle, che è stata appena stressata dalla detersione ed eventualmente dallo scrub.

L’applicazione del tonico è fondamentale soprattutto per coloro che hanno ormai una pelle matura, sulla quale cominciano a comparire i primi segni dell’età.

L’idratazione: l’ABC della salute della pelle

L’applicazione della crema idratante è il passaggio fondamentale per assicurarsi che la pelle rimanga elastica e soda e che non manifesti prima del tempo piccole rughe e una tendenza a “cascare” prematuramente.

La scelta della crema più adatta al tipo di pelle è fondamentale, al fine di fornire all’epidermide tutte le sostanze necessarie a mantenerla in buona salute. La crema idratante dovrebbe essere applicata qualche minuto prima di passare al make up vero e proprio, per dare il tempo alla pelle di assorbirla completamente e fare in modo che non si formi sulla superficie della pelle una patina che farebbe scivolare via gli altri prodotti.

Un trucco da vera professionista? Tamponare il viso con un fazzoletto pulito per assorbire gli eventuali eccessi di crema prima di procedere alla stesura del primer.

I prodotti cosmetici essenziali per una buona base trucco

Per la stesura di una buona base trucco su tutto il viso è fondamentale munirsi di una serie di prodotti che non dovrebbero mai mancare nella trousse di una donna che si trucca.

Il primer

Esattamente come il tonico, talvolta il primer non viene nemmeno preso in considerazione dalle donne che si cimentano nella creazione della base trucco.

Il primer svolge invece una funzione essenziale, rendendo la superficie della pelle più uniforme. A questo scopo sono stati messi in commercio primer di vari tipi, che svolgono ognuno una funzione molto specifica.

Il primer riempitivo è perfetto per “colmare” le rughe non troppo profonde oppure i segni lasciati dalle piccole cicatrici, tipiche per esempio di una pelle acneica.

Un primer correttivo è invece fondamentale per quelle donne che presentano lievi o importanti discromie e che hanno bisogno di uniformare il colore della pelle oltre alla sua grana.

Bisogna specificare che il primer non andrebbe utilizzato tutti i giorni, poiché tende a ostruire i pori per “levigare” la pelle del viso e, quindi, a lungo andare potrebbe ostacolare la corretta ossigenazione dei tessuti favorendo eventualmente la comparsa di brufoli e punti neri.

Il fondotinta

Sul correttore si potrebbe dire moltissimo, ma in questo caso ci limiteremo a dire che per una base trucco perfetta è fondamentale scegliere il fondotinta dalla texture corretta, in maniera che si stenda facilmente e rimanga al suo posto il più a lungo possibile.

Chi vuole ottenere un effetto “nude” dovrà optare per un fondotinta in polvere o per una BB cream; per una pelle normale o secca il fondotinta ideale è liquido, mentre per una pelle grassa il fondotinta perfetto è quello mineralizzato.

Assolutamente fondamentale è invece scegliere un fondotinta del colore esatto, avendo cura di scegliere una nuance che non crei uno stacco troppo netto tra il colore del viso e il colore del collo, sul quale sarà bene sfumare a perfezione il prodotto.

Il correttore

Utilizzare in maniera appropriata il correttore è un’abilità che occorre assolutamente imparare per creare una base trucco impeccabile.

In linea generale si dovrebbe utilizzare un correttore aranciato sulle zone scure del viso, come nel caso di piccole macchie o di occhiaie non troppo marcate.

Un correttore giallo sarà perfetto sulle occhiaie che tendono al viola, mentre un correttore verde permetterà di neutralizzare rossori indesiderati e macchie rosacee.

La cipria: una polvere magica

Soprattutto le donne che presentano una pelle mista o un po’ grassa dovrebbero stendere un leggerissimo velo di cipria appena dopo aver applicato fondotinta e correttore, in maniera da “fissare” il lavoro appena realizzato.

Tra le altre magie della cipria anche la capacità di opacizzare la zona T e conferire al viso un aspetto più vellutato e morbido.

Terra e illuminante: gioie e dolori del make up

Appena dopo la cipria si può cominciare a giocare con luci e ombre del viso “scolpendolo” con un contouring adeguato.

L’obiettivo finale è donare tridimensionalità al viso “scolpendone” i tratti esattamente come farebbe un pittore. La scelta della terra per creare le ombre del viso dovrebbe osservare una regola semplice: la terra dovrebbe essere sempre un massimo di due toni più scura del fondotinta.

Questo accorgimento permetterà di creare contrasti di colori netti ma piacevoli, evitando l’effetto “mascherone” che si vede molto spesso in giro.

L’illuminante è invece croce e delizia di molte donne: da una certa età in poi è meglio evitare di utilizzare l’illuminante sulle gote, poiché si tenderà a mettere irrimediabilmente in risalto i pori allargati che caratterizzano la pelle matura. Anche le donne giovani dovrebbero imparare a non esagerare con la quantità di prodotto utilizzata, per non apparire unte e dare al make up un effetto finale “di plastica”.