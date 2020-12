Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip le gieffine hanno sfoggiato look adatti per le feste. Prendendo spunto da loro ecco come essere scintillanti a capodanno.

Glitter, oro, argento, rosso, paillettes e chi più ne ha più ne metta. Chi non ama essere scintillante sotto le feste, specialmente a capodanno? Una tradizione, un po’ come le lenticchie e l’uva, è quella di sfoggiare l’abitino o il capo sfavillante la notte di San Silvestro.

Quest’anno, a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19, sono vietati i cenoni e le tavolate ma, a casa insieme ai propri cari più stretti, nessuno ci vieterà di festeggiare e di indossare un abito ultra glamour.

Largo allora a tutto quello che luccica per inaugurare il 2021 nella speranza che sia anche un anno migliore, rispetto a quello bislacco che se ne va. Ecco come essere scintillanti a capodanno copiando i look delle gieffine.

Ecco come copiare i look scintillanti delle gieffine per stupire a capodanno

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip molte delle protagoniste femminili hanno dato sfoggio di abiti degni di un capodanno. Paillettes, glitter, brillantini, lurex, nei colori oro, argento, rosso e nero.

Abbiamo visto un po’ di tutto nella casa di Cinecittà e per questo ora che mancano pochi giorni alla notte più lunga dell’anno possiamo prendere spunto proprio dalle gieffine per il nostro look total sparkling per inaugurare il 2021 e buttarci dietro alle spalle questo difficile e strampalato 2020.

1) Anche se è ormai uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’icona di stile di questa edizione è stata sicuramente Elisabetta Gregoraci. Della showgirl calabrese già ne avevamo parlato in più occasioni, dandovi qualche dritta per copiare il suo stile o quando abbiamo messo i voti all’ex moglie di Briatore e alle altre protagoniste del Gf Vip.

In questo caso però ci interessa focalizzarci sull’ ultimo outfit indossato dalla Gregoraci, seppur ormai collegata dallo studio televisivo, adatto a capodanno. In particolare parliamo del mini abito con paillettes e frange color oro di Elisabetta Franchi, costo 799,00 euro a cui la showgirl ha abbinato un paio di sandali Aquazzura al costo di 550,00 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Per riprodurre questo look ricercato abbiamo scelto un mini dress piume e paillettes di colore beige al costo di 90,30 euro del brand Rinascimento. A cui abbiamo abbinato un paio di sandali con il tacco di 4th & Reckless modello Jasmine al costo di 34,99 euro su Zalando.

2) Vediamo ora come riprodurre il look di Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana indossava una mini dress nero con paillettes del marchio Le Twins al costo di 395,00, lo stesso che Elisabetta Gregoraci aveva già indossato nel corso del Gf Vip ma di color argento.

In questo caso abbiamo trovato un abito con paillettes sulla sinistra a marchio Mango, costo 49,99 euro. Mentre a destra l’abito nero è di Vila Petite, costo 31,99 euro. Entrambi disponibili su Zalando.

3) Se invece vi è piaciuto particolarmente l’abitino sparkling con paillettes di Giulia Salemi è del brand Amen costo 241,00 euro. Ne abbiamo trovato uno simile, una tuta corta con paillettes, di H&M al costo di 39,99 euro.

E voi cosa indosserete a Capodanno?